Świat

Listy do Rosji, Chin i Iranu. Prezydent Wenezueli prosi o pomoc wojskową

Nicolas Maduro
Nicolas Maduro deklaruje "gotowość do obrony Wenezueli"
Źródło: Reuters
Dziennik "Washington Post" donosi, że prezydent Wenezueli Nicolas Maduro prosi Rosję, Chiny i Iran o wsparcie militarne. Decyzja ma związek z rosnącą obecnością amerykańskich sił w regionie Karaibów - poinformował w piątek dziennik "Washington Post".

Wenezuelski przywódca Nicolas Maduro poprosił Rosję, Chiny i Iran o radary, wsparcie w naprawach samolotów i potencjalnie o dostawy pocisków - wynika z dokumentów wewnętrznych amerykańskiego rządu, do których dotarła gazeta. Nie wiadomo, jaka była odpowiedź krajów.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: USA zaatakują w Wenezueli? Donald Trump odpowiedział jednym słowem

Prośby do Kremla zostały skierowane w postaci listu adresowanego do Władimira Putina, który miał zostać mu przekazany przez wysokiego rangą wenezuelskiego urzędnika podczas wizyty w Moskwie w tym miesiącu.

Maduro napisał też list do przywódcy Chin Xi Jinpinga, w którym wyraził chęć "pogłębionej współpracy wojskowej Caracas z Pekinem, by stawić czoła eskalacji między USA i Wenezuelą".

Nicolas Maduro
Nicolas Maduro
Źródło: PAVEL BEDNYAKOV/PAP

Prezydent zwrócił się do Chin z prośbą o przyspieszenie produkcji przez chińskie firmy systemów radarowych, prawdopodobnie po to, aby Wenezuela mogła zwiększyć swoje możliwości w tym zakresie - informuje dziennik.

Z dokumentów wynika, że minister transportu Ramon Celestino Velasquez koordynował w ostatnim czasie wysyłkę sprzętu wojskowego i dronów z Iranu i planuje wizytę w tym kraju. Miał powiedzieć stronie irańskiej, że Wenezuela potrzebuje "urządzeń do wykrywania pasywnego", "szyfratorów GPS" i "prawie z pewnością dronów o zasięgu tysiąca kilometrów".

USA zwiększają obecność militarną w pobliżu Wenezueli

W liście Maduro miał przedstawić działania militarne USA przeciwko Wenezueli jako aktywność wymierzoną w Chiny ze względu na bliskość ideologiczną tych krajów - napisano w dokumentach.

Amerykańskie myśliwce F-35A Lightning II
Rośnie napięcie w regionie. Źródła w Białym Domu o kolejnym kroku
Nicolas Maduro
Maduro odpowiada na ruch USA. "Nigdy nie ulegniemy szantażowi"
Nicolas Maduro podczas prorządowego wiecu w Caracas w Wenezueli, 17 sierpnia 2024 r.
"Jego dni są policzone. Coś się wydarzy"

Dziennik zaznaczył, że Rosja jest głównym kołem ratunkowym Wenezueli. W niedzielę (26 października) w stołecznym Caracas wylądował rosyjski samolot transportowy Ił-76, który jest objęty sankcjami USA. Dzień wcześniej Moskwa ratyfikowała nowy traktat o stosunkach strategicznych z Wenezuelą.

W piątek prezydent USA Donald Trump zaprzeczył, by planował uderzenia na instalacje wojskowe w Wenezueli. Wcześniej o tym, że decyzja o atakach została już podjęta, donosił "Miami Herald", a uderzenia przeciwko gangom narkotykowym na lądzie zapowiadał sam prezydent.

Zagadkowy lot rosyjskiego transportowca
Zagadkowy lot rosyjskiego transportowca

Nieopodal wybrzeży Wenezueli doszło do większości amerykańskich ataków na łodzie, które miały przewozić narkotyki. USA oskarżają Maduro o kierowanie przemytem narkotyków. Od tygodni gromadzą siły w regionie, dokonały dwóch demonstracyjnych przelotów bombowców w kierunku Wenezueli oraz skierowały tam z Europy lotniskowcową grupę uderzeniową Gerald Ford.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAVEL BEDNYAKOV/PAP

WenezuelaChinyIranRosjaUSANicolas Maduro
