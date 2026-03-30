Świat

Eksplozja w Libanie. Nie żyje żołnierz sił pokojowych ONZ

Izrael przeprowadził ataki na siły pokojowe ONZ w Libanie
Izrael znów ostrzelał siły pokojowe ONZ w Libanie. "Takie działania są niedopuszczalne"
Źródło: Maciej Woroch/Fakty TVN
W Libanie w wyniku eksplozji zginął żołnierz sił pokojowych Organizacji Narodowych Zjednoczonych. Drugi został ciężko ranny. Jak przekazało później indonezyjskie MSZ, chodzi o obywateli tego kraju.

Jak poinformowała misja UNIFIL, do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Adchit al-Qusayr w południowym Libanie. "Nie znamy pochodzenia pocisku. Rozpoczęliśmy dochodzenie w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia" - przekazała misja ONZ w Libanie.

Indonezyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potwierdziło, że w wyniku ataku zginął obywatel tego kraju, członek kontyngentu pokojowego.

Jednostki UNIFIL stacjonują w południowym Libanie od 1978 roku, monitorując sytuację bezpieczeństwa wzdłuż linii demarkacyjnej z Izraelem, która pozostaje jednym z głównych punktów napięć między izraelską armią a wspieranym przez Iran Hezbollahem. Jak przypomina Reuters, mandat misji UNIFIL obowiązuje do końca 2026 roku. Obecnie uczestniczy w niej około 7,5 tysięcy żołnierzy z prawie 50 krajów. W ostatnich latach siły międzynarodowe wielokrotnie znajdowały się po ostrzałem, zarówno ze strony Izraela, jak i Hezbollahu.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w niedzielę, że w Libanie podczas przemieszczania się pojazdem wojskowym patrolu żołnierzy PKW UNIFIL, doszło do wybuchu miny pułapki. Jeden polski żołnierz doznał lekkich obrażeń.

Niebezpiecznie na Bliskim Wschodzie

6 marca siły zbrojne Ghany poinformowały, że stanowisko ich batalionu w ramach UNIFIL zostało trafione podczas ataków rakietowych, w wyniku czego dwóch żołnierzy odniosło ciężkie obrażenia. Izraelskie wojsko przyznało później, że tego samego dnia ogień z izraelskiego czołgu uderzył w pozycję ONZ, raniąc ghańskich żołnierzy. Według izraelskiej armii był to odwet za ostrzał pociskami przeciwpancernymi ze strony Hezbollahu, w którym dwóch izraelskich żołnierzy zostało rannych.

"Po raz kolejny wzywamy wszystkie strony do przestrzegania zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego oraz do zapewnienia w każdym czasie bezpieczeństwa i ochrony personelu oraz mienia ONZ, w tym poprzez powstrzymanie się od działań, które mogłyby narazić żołnierzy sił pokojowych na niebezpieczeństwo" - zaapelowała misja.

Reuters zwraca uwagę, że Liban został wciągnięty w nową fazę napięć regionalnych po tym, jak Hezbollah ostrzelał Izrael, deklarując solidarność z Iranem po wcześniejszych uderzeniach Izraela i Ameryki na cele związane z Teheranem. W odpowiedzi Izrael zintensyfikował działania zbrojne przeciwko ugrupowaniu.

OGLĄDAJ: PiS staje się nacjonalistyczne? Dworczyk: jest normalne, że ma swoje skrzydła
Dworczyk

PiS staje się nacjonalistyczne? Dworczyk: jest normalne, że ma swoje skrzydła

Dworczyk
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: STRINGER/PAP/EPA

Liban
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
"Coś ekstremalnie trudnego". Sinner poszedł w ślady Sabalenki
Najnowsze
Prezydent Donald Trump
"Nie mam z tym problemu". Trump zezwolił Rosji na dostawę ropy
BIZNES
Peter Magyar podczas wiecu w miejscowości Velence
W mediach rządowych nie istnieje. Ostatnie zaproszenie "wpłynęło we wrześniu 2024 roku"
Świat
Stacja paliw
Niższa akcyza, tańsze paliwo. Rozporządzenie weszło w życie
BIZNES
Śnieg, oblodzenie
Sypnie śniegiem w części kraju. Są alarmy
METEO
26 min
dziecko u dentysty
Aparat zdjęty, zęby znów się krzywią? "To jest temat troszeczkę niewygodny"
Wywiad medyczny
Kardynał Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, odprawia nabożeństwo żałobne z okazji Niedzieli Palmowej
"Niefortunny incydent" w Jerozolimie. Prezydent Izraela: wielki smutek
Świat
policja carabinieri wlochy - CFEDEph shutterstock_1995525533
Skradziono obrazy warte miliony euro
Świat
Przedszkole numer 36 w Śródmieściu zostanie wygaszone
Spór o wygaszanie przedszkoli. Odmienne zdania ratusza i ministerstwa
Klaudia Kamieniarz
imageTitle
Szwed wskazał słaby punkt Polaków. "Myśli, że jest najlepszy na świecie"
EUROSPORT
imageTitle
Selekcjoner zasłabł. Federacja próbowała odwołać mecz
EUROSPORT
40 min
pc
Premiera"To się stawało podobne do sekty". Byliśmy na "ustawieniach Hellingera"
Superwizjer
Ćwiczenia fińskiej armii
Drony spadły na terytorium Finlandii
Świat
Donald Trump
Trump: Iran zgodził się na większość punktów porozumienia
Świat
Pojazy wojskowe izraelskiej armii na granicy po stronie Libanu
Polski żołnierz ranny, rozmowa z kardynałem, ostatni skok mistrza
Warto wiedzieć
Pochmurny i deszczowy dzień
Dziś deszczowo, miejscami będzie tylko 6 stopni
METEO
imageTitle
Miliony Stocha. Tyle w sumie zarobił w Pucharze Świata
EUROSPORT
1 godz 6 min
pc
Długa rozmowa posłanki KO z Kaczyńskim. "Zajął się bardzo tematem"
W kuluarach
imageTitle
Niecodzienne sceny na lotnisku w USA
EUROSPORT
pap_20260227_19L
Szef MON "nie chciał usłyszeć prawdy od premiera"
W kuluarach
Kardynał Grzegorz Ryś
Kardynał Ryś: robi się wokół tego tematu polityczną zawieruchę
Polska
Powodzie w Afganistanie
Gwałtowne powodzie. Wielu zabitych i rannych
METEO
smog
"Miasta wymazywane w parę godzin". Jak smog niszczy nasze życie i zdrowie
Polska
imageTitle
Hiszpanie o propozycji dla Lewandowskiego. "Znaczna obniżka pensji"
EUROSPORT
Wjechali do rowu, kierowca i pasażerowie byli pijani
Zauważyli czterech mężczyzn, którzy wyciągali samochód z rowu
WARSZAWA
imageTitle
Reprezentacja dotarła do Szwecji
EUROSPORT
imageTitle
Alarm w Formule 1 po groźnym wypadku. "Ostrzegaliśmy"
EUROSPORT
Mgła, noc
Nocą zrobi się zimno i mgliście
METEO
42 min
pc
"99 proc. ludzi oddycha powietrzem, które nas niszczy"
DEBATA PO FILMIE
Humbak widziany w niedzielę
Stan zdrowia humbaka się pogorszył. "Jest chory"
METEO

