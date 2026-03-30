Eksplozja w Libanie. Nie żyje żołnierz sił pokojowych ONZ

Izrael znów ostrzelał siły pokojowe ONZ w Libanie. "Takie działania są niedopuszczalne"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowała misja UNIFIL, do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Adchit al-Qusayr w południowym Libanie. "Nie znamy pochodzenia pocisku. Rozpoczęliśmy dochodzenie w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia" - przekazała misja ONZ w Libanie.

Indonezyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potwierdziło, że w wyniku ataku zginął obywatel tego kraju, członek kontyngentu pokojowego.

Jednostki UNIFIL stacjonują w południowym Libanie od 1978 roku, monitorując sytuację bezpieczeństwa wzdłuż linii demarkacyjnej z Izraelem, która pozostaje jednym z głównych punktów napięć między izraelską armią a wspieranym przez Iran Hezbollahem. Jak przypomina Reuters, mandat misji UNIFIL obowiązuje do końca 2026 roku. Obecnie uczestniczy w niej około 7,5 tysięcy żołnierzy z prawie 50 krajów. W ostatnich latach siły międzynarodowe wielokrotnie znajdowały się po ostrzałem, zarówno ze strony Izraela, jak i Hezbollahu.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w niedzielę, że w Libanie podczas przemieszczania się pojazdem wojskowym patrolu żołnierzy PKW UNIFIL, doszło do wybuchu miny pułapki. Jeden polski żołnierz doznał lekkich obrażeń.

Niebezpiecznie na Bliskim Wschodzie

6 marca siły zbrojne Ghany poinformowały, że stanowisko ich batalionu w ramach UNIFIL zostało trafione podczas ataków rakietowych, w wyniku czego dwóch żołnierzy odniosło ciężkie obrażenia. Izraelskie wojsko przyznało później, że tego samego dnia ogień z izraelskiego czołgu uderzył w pozycję ONZ, raniąc ghańskich żołnierzy. Według izraelskiej armii był to odwet za ostrzał pociskami przeciwpancernymi ze strony Hezbollahu, w którym dwóch izraelskich żołnierzy zostało rannych.

"Po raz kolejny wzywamy wszystkie strony do przestrzegania zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego oraz do zapewnienia w każdym czasie bezpieczeństwa i ochrony personelu oraz mienia ONZ, w tym poprzez powstrzymanie się od działań, które mogłyby narazić żołnierzy sił pokojowych na niebezpieczeństwo" - zaapelowała misja.

Reuters zwraca uwagę, że Liban został wciągnięty w nową fazę napięć regionalnych po tym, jak Hezbollah ostrzelał Izrael, deklarując solidarność z Iranem po wcześniejszych uderzeniach Izraela i Ameryki na cele związane z Teheranem. W odpowiedzi Izrael zintensyfikował działania zbrojne przeciwko ugrupowaniu.

