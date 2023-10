"Nie możemy sobie pozwolić na wojnę". W Libanie narastają obawy o wciągnięcie w konflikt Izraela z Hamasem

Działające w Libanie zbrojne ugrupowania, w tym Hezbollah i tamtejsze skrzydło Hamasu, od dawna angażują się w starcia z wojskami Izraela na granicy libańsko-izraelskiej. Kraje zachodnie apelują do władz Libanu o uniknięcie eskalacji, ale Hezbollah nie wyklucza nasilenia działań przeciwko Izraelowi.

"Wszystkie kraje zachodnie rozmawiają z nami, przysyłają swoich ambasadorów, mówiących, że Hezbollah nie może włączyć się do wojny” – powiedział "Washington Post" libański urzędnik, zastrzegając sobie anonimowość. Liban odpowiada na te apele żądaniem, by USA wpłynęły na Izrael, aby ten wstrzymał inwazję lądową w Strefie Gazy.

"Jako rząd, mówimy (Hezbollahowi - red.), że 'nie możemy sobie pozwolić na wojnę'. Jego odpowiedź brzmi: "Rozumiemy was, ale my nie możemy zaakceptować upadku Hamasu'"- mówi libański urzędnik.

Według amerykańskiej gazety życie w Libanie praktycznie ustało. Restauracje, hotele i bary opustoszały, kluby odwołały wydarzenia w akcie solidarności z mieszkańcami Strefy Gazy. Jednocześnie narastają obawy, że jeśli Hezbollah przystąpi do wojny, Liban zostanie zniszczony, tak jak Gaza.

Hezbollah "jest częścią tej walki"

Przedstawiciele Hamasu wyrażali nadzieję na zwiększenie zaangażowania Hezbollahu w walki, które rozpoczęły się po brutalnym ataku w sobotę 7 października na Izrael. "Spodziewaliśmy się znacznie większego zaangażowania niż to, co ma miejsce. Wzywamy ich do dalszego uczestnictwa" - mówił 16 października członek biura politycznego Hamasu Musa Abu Marzuk.