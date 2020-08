Skala zniszczenia bejruckiego portu z lotu ptaka

Najsilniejsza eksplozja, z jaką zetknęli się mieszkańcy Bejrutu od lat, pozostawiła po sobie "apokaliptyczne" zniszczenia. Ich skalę pokazują zdjęcia z drona, który przeleciał nad portowymi składami, gdzie dwa dni temu doszło do potężnego wybuchu.

We wtorkowe popołudnie w bejruckim porcie doszło do potężnej eksplozji. Po wyniku wybuchu 2750 ton saletry amonowej zginęło co najmniej 145 osób, a około pięciu tysięcy zostało rannych. Liczby te wciąż mogą wzrosnąć, bo dziesiątki osób są poszukiwane.