Jakie poglądy ma nowy papież? Deportacje, prawa kobiet, zmiany klimatu

Leon XIV jest uważany za "papieża środka". Jego dotychczasowa postawa sugeruje, że będzie stawał w obronie praw osób słabszych i wykluczonych, jak imigranci. Z drugiej strony prezentował dotąd konserwatywne stanowisko chociażby wobec osób LGBT czy roli kobiet w Kościele.

Kluczowe fakty: Media opisują poglądy Leona XIV na wiodące sprawy polityczne i światopoglądowe. O niektórych z nich informował sam papież na swoich profilach społecznościowych.

Wiadomo, że Leon XIV głosował w ostatnich wyborach prezydenckich w USA.

A jakie poglądy ma nowy papież w kwestii imigrantów, aborcji czy zmiany klimatu?

W czwartek Robert Prevost został wybrany na nowego papieża i przyjął imię Leona XIV. Media i komentatorzy nazywają go kardynałem środka, centrystą. Zwracają uwagę na symbolikę samego imienia - poprzedni papież, który je nosił, Leon XIII (1878-1903), stawał po stronie biednych i słabszych, bronił robotników.

Zdaniem magazynu "Time" wybór Leona XIV jest częściowym odejściem od pontyfikatu Franciszka, który był uważany za postępowego papieża. Poprzednik Leona XIV zapamiętany został m.in. za akty pokory, w których mył stopy uchodźcom i za to, że o osobach LGBT mówił: "kim jestem, żeby oceniać?". A jaki obraz wyłania się z informacji dostępnych o Leonie XIV?

Poglądy polityczne papieża

Zanim został papieżem kardynał Robert Prevost czasami publikował wpisy w mediach społecznościowych, choć głównie podawał dalej wpisy innych użytkowników zamiast pisać własne. Wśród nich pojawiły się komentarze, w których wyrażano krytykę m.in. wobec niektórych działań Donalda Trumpa i J.D Vance'a.

Na przykład najnowsza jego aktywność w serwisie X to podany dalej w połowie kwietnia wpis innego użytkownika dotyczący deportacji Abrego Garcii, obywatela Salwadoru, który w USA mieszkał od 15 lat. We wpisie znajduje się cytat i link do artykułu, w którym jego autor, biskup Evelio Menjivar, pyta katolików: "Czy nie niepokoi was sumienie? Jak możecie siedzieć cicho?".

W lutym Prevost publikował linki do artykułów zawierających krytyczne spojrzenie na Vance'a, w tym zatytułowany: "J.D. Vance się myli: Jezus nie prosi nas, byśmy oceniali naszą miłość do innych". Autor tekstu obala twierdzenie wiceprezydenta USA wypowiedziane w wywiadzie dla Fox News, że chrześcijanie stawiają na pierwszym miejscu miłość do bliskich im osób przed osobami z innych krajów.

JD Vance is wrong: Jesus doesn't ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline — Robert Prevost (@drprevost) February 3, 2025 Rozwiń

Inne wpisy również sugerują, że Prevost wspiera prawa imigrantów. W 2015 roku, przed pierwszym wyborem Trumpa na prezydenta, podał dalej artykuł autorstwa kardynała Timothy'ego Dolana zatytułowany: "Dlaczego antyimigrancka retoryka Donalda Trumpa jest tak problematyczna".

Cardinal Dolan: Why Donald Trump’s anti-immigrant rhetoric is so problematic http://t.co/GVEbTbOVwu — Robert Prevost (@drprevost) July 31, 2015 Rozwiń

Wiadomo, że oprócz praw imigrantów Prevost opowiadał się za walką z przemocą z użyciem broni oraz walką z rasizmem. Po zabójstwie czarnoskórego George'a Floyda przez policję w 2020 roku podał dalej serię wpisów wzywających do zakończenia uprzedzeń i nienawiści. W maju tamtego roku napisał też, że "musimy usłyszeć więcej od przywódców Kościoła, by odrzucić rasizm i szukać sprawiedliwości".

Papież jest zwolennikiem walki ze zmianami klimatu. Zdaniem Reutersa świadczy o tym m.in. fakt, że opublikował wpis zachęcający do podpisania katolickiej petycji klimatycznej. Z kolei w listopadzie 2024 roku Prevost podkreślił, że w sprawie klimatu naszedł czas, by przejść "od słów do czynów". Mówił, że "panowanie nad naturą" nie powinno stać się "tyrańskie", a musi to być "relacja wzajemności" ze środowiskiem i przestrzegł przed szkodliwymi konsekwencjami rozwoju technologicznego.

Według CBS News nowy papież jest przeciwnikiem aborcji, podał dalej także artykuł, w którym krytykowano "ideologię gender". "NYT" przypomniał zaś, jak w 2012 roku w przemówieniu do biskupów Prevost ubolewał nad "wspieraniem przekonań i praktyk sprzecznych z Ewangelią", wymieniając przy tym "homoseksualny styl życia" i "alternatywne rodziny składające się z partnerów tej samej płci i ich adoptowane dzieci".

"Time" zauważa, że Leon XIV stanowczo sprzeciwia się wyświęcaniu kobiet. W październiku 2023 roku mówił, że "klerykalizacja kobiet niekoniecznie rozwiązuje problem, ale może stworzyć nowy problem". Podkreślił, że "tradycja apostolska jest czymś, co zostało bardzo jasno określone, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię święceń kapłańskich kobiet".

Papież głosował w ostatnich wyborach prezydenckich

CBS News podaje, powołując się m.in. na dane ze stanowej komisji wyborczej w Illinois, że Prevost jest zarejestrowanym wyborcą w New Lenox na przedmieściach Chicago. Głosował w co najmniej dziewięciu wyborach, w tym w prezydenckich w 2000, 2004, 2008, 2012 i 2024 roku. Nie wiadomo jednak, na kogo.

Stacja zauważa, że w przeszłości głosował w prawyborach zarówno u republikanów, jak i demokratów. Głosował w prawyborach Partii Republikańskiej w 2012, 2014 i 2016 roku, w tym w prezydenckich prawyborach w 2012 i 2016 roku oraz w prawyborach Partii Demokratycznej w 2008 i 2010 roku.