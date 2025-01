Z inicjatywy papieża wypuszczonych zostanie kilkuset więźniów 

Kuba ogłosiła, że wypuści na wolność 533 więźniów. Ma to być jej odpowiedź na apel papieża Franciszka zawarty w buli ogłaszającej Jubileusz Roku 2025. Kuba podkreśliła przy tej okazji swoje "pełne szacunku i szczere" stosunki z Watykanem.

Kubańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało we wtorek oświadczenie informujące, że rząd tego kraju podjął decyzję o uwolnieniu 533 więźniów, Ma to być odpowiedzią na apel papieża Franciszka. "Prezydent Miguel Diaz-Canel wysłał list do papieża, w którym, w duchu ogłoszonego przez Jego Świętobliwość Roku Jubileuszowego 2025, powiadomił go o podjętej decyzji zagwarantowania wolności 533 osobom skazanym za różne przestępstwa" - czytamy w oświadczeniu.

Apel papieża Franciszka

Jak wskazuje Catholic News Agency, oświadczenie odnosi się do apelu Franciszka wyrażonego w buli "Spes Non Confundit" ("Nadzieja zawieść nie może") ogłaszającej Jubileusz Roku 2025. Papież zaproponował w niej, by "rządy państw podjęły inicjatywy mające na celu przywrócenie nadziei, wydania amnestii lub ułaskawień, które miałyby pomóc jednostkom odzyskać zaufanie do siebie i do społeczeństwa".

MSZ Kuby twierdzi, że "rząd kubański utrzymywał kontakt z papieżem Franciszkiem i jego przedstawicielami i tak jak w przeszłości, informował Jego Świątobliwość o procesach przeglądu i uwalniania osób". Stwierdzono ponadto, iż Kuba utrzymuje "pełne szacunku, szczere i konstruktywne stosunki z Watykanem i papieżem, co ułatwia podejmowanie decyzji takich, jak ta podjęta niedawno".

Ponadto zwrócono szczególną uwagę na spotkanie papieża Franciszka z prezydentem Kuby Miguelem Diaz-Canelem w sierpniu 2022 roku, podczas którego omawiano sytuację więźniów, a także politykę USA wobec wyspy.

Rok Jubileuszowy 2025

Rok Jubileuszowy jest w Kościele katolickim czasem przebaczenia i odpuszczenia grzechów. Tradycja pochodzi z Księgi Kapłańskiej Starego Testamentu, w której możemy przeczytać, że co 50 lat miał miejsce jubileusz, podczas którego długi były darowane, a niewolnicy i słudzy byli uwalniani.

W Kościele katolickim po raz pierwszy Rok Jubileuszowy zainaugurował papież Bonifacy VII w 1300 roku. Początkowo odbywał się co 100 lat, następnie co 50 lat, a od XVII wieku ogłaszany jest co 25 lat. Tegoroczny rozpoczął się 24 grudnia 2024 roku i zakończy 6 stycznia 2026 roku. Papież Franciszek podczas ceremonii inaugurującej Rok Jubileuszowy otworzył w wigilijny wieczór Drzwi Święte w bazylice watykańskiej, a następnie pierwszy przekroczył ich próg.

Autorka/Autor:jjk//mm

Źródło: Catholic News Agency, Vatican News