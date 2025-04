Za młody na papieża? Pierbattista Pizzaballa w gronie faworytów

Kardynał Pizzaballa w Watykanie

Pierbattista Pizzaballa, wymieniany jako potencjalny następca papieża Franciszka, ma wiele atutów. Wychował się na włoskiej wsi, a od trzech dekad pełni posługę w Jerozolimie. Tak w Italii, jak i Ziemi Świętej, cieszy się dużym szacunkiem. Czy ma szansę zostać nowym papieżem?

Łaciński Patriarcha Jerozolimy zasłynął m.in. za sprawą swojej postawy po ataku Hamasu na Izrael.

Kolejne media umieszczają go na liście faworytów konklawe. Co jest jego atutem?

Wyjeżdżając do Watykanu poprosił o modlitwę. "Przede wszystkim za mnie".

Gdy w październiku 2023 roku świat oglądał szokujące sceny ataku Hamasu na Izrael - morderstw i porwań mężczyzn, kobiet i dzieci - Pierbattista Pizzaballa od niespełna trzech miesięcy był kardynałem, a od trzech lat patriarchą Jerozolimy. Kiedy więc w rozmowie z włoskimi mediami oświadczył, że jest gotów sam trafić do niewoli Hamasu, w zamian za uwolnienie przetrzymywanych w Gazie izraelskich dzieci, temat podchwyciły media na całym świecie. - Jestem gotów na wymianę. Cokolwiek, co może doprowadzić do ich uwolnienia, do powrotu dzieci do domu. Nie ma problemu, jestem na to całkowicie gotów - oświadczył wówczas Pizzaballa, cytowany przez Reutersa.

Pierbattista Pizzaballa. Z małej włoskiej wsi do Jerozolimy

Portal College of cardinals, tworzony przez dziennikarzy i badaczy zajmujących się Watykanem twierdzi, że aby zrozumieć osobowość kardynała Pizzaballi, "trzeba zacząć od jego rodzinnej wsi w Lombardii, w północnych Włoszech". To "prosty i autentyczny świat" włoskiej prowincji lat 60. poprzedniego wieku ukształtował przyszłego kardynała.

Pierbattista urodził się w 1965 roku, jako najmłodszy z trzech braci. Wychowując się w rodzinnym gospodarstwie w Cologno al Serio pod Bergamo, już w wieku 10 lat wiedział ponoć, że chce być księdzem. Rok później wstąpił do franciszkańskiego niższego seminarium duchownego w Rimini. Seminarium duchowne w Ferrarze ukończył w 1984 roku, a następnie wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. 15 września 1990 roku otrzymał święcenia kapłańskie i miesiąc później wyjechał do Jerozolimy na studia biblijne. Jak pisze portal, młody ksiądz trafił na Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, gdzie był wówczas jedynym chrześcijaninem. Dzięki temu mówi dziś płynnie m.in. po hebrajsku.

Mając zaledwie 39 lat, Pizzaballa został mianowany 167. Kustoszem Ziemi Świętej. W 2016 roku, po dwóch kadencjach w tej roli, został wyświęcony na biskupa. 24 października 2020 roku został Łacińskim Patriarchą Jerozolimy, a w lipcu 2023 kardynałem.

Czy Pierbattista Pizzaballa ma szansę zostać papieżem

Czy ma szansę zostać głową Kościoła? Wśród głównych faworytów konklawe umieszcza go m.in. wspomniany College of cardinals, stacje BBC i Sky, portal Politico, czy "The New York Times". Nowojorski dziennik zauważa, że trzy dekady w jednym z najbardzej zapalnych rejonów świata sprawiają, iż pomimo młodego wieku - 21 kwietnia skończył 60 lat - kardynał Pizzaballa ma mocną pozycję. Z jednej strony jest Włochem - a wielu kardynałów chętnie widziałoby przedstawiciela tej nacji ponownie na tronie papieskim - z drugiej postrzegany jest jako postać o wymiarze międzynarodowym. Na jego plus przemawia też fakt, że "unikał dotąd polemik doktrynalnych".

Watykaniści zwracają uwagę na pewne podobieństwa do papieża Franciszka - troskę o migrantów, dialog pomiędzy religiami, czy środowisko. "Kardynał Pizzaballa, który łączy w sobie szczerość, stanowczość i trzeźwość ocen lombardzkiego rolnika z głęboką duchowością franciszkańską, wnosi bogactwo doświadczeń i kontaktów z Ziemi Świętej, które są kluczowe dla Kościoła i pokoju na świecie" - pisze o nim portal.

Jako główną wadę kardynała wymienia się jego wiek - w porównaniu ze średnią uczestników konklawe będzie z pewnością "bardzo młody". A to oznacza, że potencjalny pontyfikat papieża Pizzaballi mógłby być bardzo długi.

Przed udaniem się na swoje pierwsze konklawe kardynał Pizzaballa pożegnał się z wiernymi w Bazylice Grobu Pańskiego. "To moment, w którym musimy zjednoczyć się w modlitwie, przede wszystkim za mnie, ponieważ jest to czas, w którym dźwigam wielką i ważną odpowiedzialność" - cytuje jego przesłanie jerozolimska korespondentka katolickiego serwisu OSV News. Orędzie zakończył słowami: "do zobaczenia wkrótce".