Donald Trump czy Kamala Harris? Najnowszy sondaż

Na niespełna dwa miesiące przed wyborami republikański kandydat na prezydenta Donald Trump i jego demokratyczna rywalka Kamala Harris cieszą się niemalże równym poparciem - wynika z sondażu przeprowadzonego przez "New York Timesa" i Siena College.

Według opublikowanego w niedzielę sondażu "New York Timesa" i Siena College, Donald Trump ma przewagę jednego punktu procentowego nad Kamalą Harris (48 do 47 proc.), a różnica ta mieści się w blisko trzypunktowym marginesie błędu, co oznacza, że możliwe jest zwycięstwo któregokolwiek z kandydatów w wyborach zaplanowanych na 5 listopada.