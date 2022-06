Książę William – "ostatni Mohikanin" rodziny królewskiej

"Przyszłość leży w rękach Williama"

Dekadę temu, gdy królowa Elżbieta II obchodziła Diamentowy Jubileusz panowania, z balkonu Pałacu Buckingham pozdrawiała zebranych w towarzystwie Karola, jego żony Kamili, Williama i Kate oraz Harry'ego. Odzwierciedlało to ogólnie znane plany następcy tronu, by po objęciu władzy odchudzić rodzinę królewską do najbliższej rodziny - uważa agencja Reutera.

Nagła decyzja Harry'ego oraz jego żony o wyjeździe do USA zniweczyła te plany, wywierając jeszcze większą presję na 39-letniego dziś Williama, by podtrzymać długoterminową stabilność oraz popularność monarchii w szybko zmieniającym się społeczeństwie.

"Ostatni Mohikanin" monarchii

William - napisała agencja Reutera - rozumie, że monarchia musi iść z duchem czasu, by pozostać aktualna. Rozumie to i była za to chwalona także królowa Elżbieta II, którą książę w 2016 roku nazwał swoim wzorem do naśladowania. - Wyzwaniem, które przede mną stoi, jest sprawienie, by rodzina królewska pozostała czymś aktualnym przez następne 20 lat, a być może 40 czy 60 lat. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić - powiedział książę Cambridge.