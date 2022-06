Kryzys w Sudanie. ONZ: około 15 milionów ludzi jest zagrożonych głodem

Ponad jedna trzecia populacji Sudanu boryka się z poważnymi problemami z dostępem do żywności i niewystarczającymi środkami finansowymi, żeby sobie z tym poradzić - poinformował w czwartek Światowy Program Żywnościowy.

Agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych podała, że liczba osób zagrożonych głodem wzrosła o 7 punktów procentowych, do 15 milionów Sudańczyków. Światowy Program Żywnościowy ostrzega, że jeśli sytuacja w tym kraju będzie się utrzymywać, do września liczba ta wzrośnie do 18 milionów osób.