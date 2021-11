Szef Rady Europejskiej Charles Michel przyleci do Polski

W związku z kryzysem na granicy Polski i Białorusi, która stanowi też zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przyleci do Polski. W środę ma się spotkać z premierem Mateuszem Morawieckim. - Jest to wyraz pewnej solidarności Unii Europejskiej wobec sytuacji na granicy polsko-białoruskiej - ocenił podczas briefingu prasowego w Sejmie rzecznik rządu Piotr Mueller.

O zmianie środowego programu zajęć Michela i wpisaniu do niego spotkania z Morawieckim poinformował na Twitterze rzecznik szefa Rady Europejskiej Barend Leyts. Nie przekazano, o której godzinie odbędzie się to spotkanie.

Rzecznik rządu: wyraz solidarności Unii wobec sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Podkreślił też, że "z zadowoleniem przyjmujemy informację o tym, że przewodniczący przyjeżdża do Polski". - Jest to wyraz pewnej solidarności Unii Europejskiej w tym zakresie - ocenił. - Jutro będziemy rozmawiać z panem przewodniczącym o szczegółach oraz informować o tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej - poinformował.