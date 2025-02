Proukraińscy aktywiści twierdzą, że Rosja przywraca do służby radziecką bazę okrętów podwodnych w Bałakławie na Krymie, znaną kiedyś jako "obiekt 825 GTS" - poinformował we wtorek portal Radia Wolna Europa (RWE). Ma o tym świadczyć zamontowanie barier chroniących bazę przed dronami morskimi.

"Rosyjscy okupanci ponownie wykorzystują starą podziemną bazę okrętów podwodnych (...) do celów wojskowych" - napisała na Telegramie krymskotatarska partyzantka Atesz. Dowodem na to mają być dwie pływające bariery u wejścia do naturalnego portu w Bałakławie na anektowanym przez Rosję Krymie.