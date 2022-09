W swoich ostatnich dniach miała mówić głównie o nim. Miłość Elżbiety II do księcia Filipa trwała dłużej niż jej panowanie

Małżeństwo królowej Elżbiety i księcia Filipa trwało ponad 73 lata i było najdłuższym związkiem w historii brytyjskiej rodziny królewskiej. Monarchini, po śmierci męża w ubiegłym roku, nazwała go swoją "siłą i opoką". Choć to ona zasiadała na tronie, w relacjach prywatnych dominował podobno on. Książę Filip nigdy nie otrzymał tytułu króla, jednak bardziej bolało go to, że dzieci początkowo nie nosiły jego nazwiska.

- Jeśli wierzyć doniesieniom z Wysp, ostatnie dni upłynęły królowej Elżbiecie w bardzo pogodnym nastroju. Podobno bardzo dużo mówiła o księciu Filipie, to ogromna miłość jej życia. Panowała 70 lat, a jej związek z księciem trwał aż 73 lata - podkreślała w piątek rano we "Wstajesz i wiesz" w TVN24, Ewa Ewart, dziennikarka TVN24 i autorka filmów dokumentalnych.

Książę Filip, mąż królowej Elżbiety II, zmarł 9 kwietnia 2021 roku w wieku 99 lat. W ubiegłorocznym orędziu świątecznym monarchini nazwała go swoją "siłą i opoką". - Ten psotny, dociekliwy błysk był tak samo jasny na końcu, jak wtedy, gdy pierwszy raz go zobaczyłam - mówiła królowa o mężczyźnie, z którym spędziła ponad siedem dekad życia.

Elżbieta i Filip - początek znajomości

Urodzony w 1921 roku na greckiej wyspie Korfu książę Filip Mountbatten był niemal 5 lat starszy od Elżbiety. Swoją przyszłą żonę poznał w 1934 roku, podczas ślubu swojej kuzynki Mariny, księżnej Grecji i Danii. Bliższy kontakt nawiązali jednak dopiero kilka lat później, podczas jego służby w Royal Navy, czyli w marynarce wojennej Wielkiej Brytanii. Brytyjska rodzina królewska udała się z oficjalną wizytą do uczelni wojskowej w Dartmouth, gdzie Filip był kadetem. 18-latek został wówczas poproszony o opiekę nad księżniczką Elżbietą oraz jej młodszą siostrą Małgorzatą.

Elżbieta i Filip w młodości Shutterstock

Filip oświadczył się Elżbiecie w 1946 roku, a ona podobno chciała wyjść za niego od razu. Sprzeciwił się jednak temu jej ojciec, król Jerzy VI. Monarcha kierował się troską o swoją 20-letnią, niepełnoletnią w świetle ówczesnego prawa brytyjskiego córkę (do 1970 roku pełnoletność osiągało się tam po ukończeniu 21. roku życia - red.). Obawy króla miały też wymiar polityczny. Filip był księciem greckim, a w kraju tym trwała wówczas wojna domowa. W dodatku Elżbieta miała za chwilę wyruszyć w kilkumiesięczną podróż do Afryki.

Młodzi wstrzymali się więc z zaręczynami do 21. urodzin przyszłej królowej. Ślub wzięli 20 listopada 1947 roku. Pięć lat później, po śmierci Jerzego VI, Elżbieta zasiadła na brytyjskim tronie. Za nadzorowanie trwających ponad rok przygotowań do koronacji odpowiedzialny był sam książę Filip. Podobno to jego pomysłem było przeprowadzenie transmisji. Ceremonię na kanale BBC śledziło ponad 20 milionów osób z całej Europy.

Potrafiła poprosić, żeby "się zamknął"

W ciągu kilkudziesięciu lat pełnienia roli "księcia małżonka" - Filip nigdy nie otrzymał tytułu "króla małżonka", ale o tym później - mąż Elżbiety wspierał ją w wykonywaniu obowiązków służbowych. Często towarzyszył jej w zagranicznych podróżach, nadzorował działalność wielu organizacji charytatywnych, wyspecjalizował się też w publicznych wystąpieniach. BBC pisze, że przez kilka dekad Filip wygłaszał od 60 do 80 przemówień rocznie.

Choć z perspektywy mediów i opinii publicznej wydawało się, że Filip pozostawał w cieniu swojej żony, w domu to on był podobno stroną dominującą. "The Guardian" przypomina historię z wczesnego okresu ich małżeństwa. Para jechała wraz z wujem Filipa, lordem Mountbattenem, do klubu polo, samochód prowadził mąż Elżbiety. Królowa bała się, że jedzie za szybko, była spięta i brała głośne wdechy. W końcu Filip krzyknął: "Jeśli jeszcze raz to zrobisz, wysiądziesz z samochodu". Poskutkowało, Elżbieta od razu ucichła.

Królowa Elżbieta i książę Filip Getty Images Europe

Gdy dojechali na miejsce, lord Mountbatten spytał: "Dlaczego nie protestowałaś? Miałaś rację, jechał zdecydowanie za szybko". Elżbieta odparła: "Ale słyszałeś, co powiedział".

Gazeta zaznacza jednak, że królowa nie była uległa. Filip bywał po prostu wybuchowy i potrafił krzyczeć na wszystkich, a ona była do tego po prostu przyzwyczajona. Według cytowanej przez "Guardiana" królewskiej biografki Sarah Bradford, potrafiła powiedzieć mu, żeby "się zamknął" i wyjaśnić, że "nie wie, o czym mówi".

Dlaczego Filip nie otrzymał tytułu króla?

Książę Filip przez wiele lat ubolewał podobno, że "jest jedynym człowiekiem w kraju, który nie może dać swojego nazwiska dzieciom". W końcu Elżbieta II zdecydowała się nadać wszystkim swoim dzieciom - Karolowi, Annie, Andrzejowi i Edwardowi - podwójne nazwisko Mountbatten-Windsor.

Małżonek Elżbiety nigdy nie otrzymał tytułu króla. Po objęciu przez jego żonę tronu, Filip zaczął być tytułowany księciem Edynburga. W 1957 roku Elżbieta oficjalnie nadała mu tytuł księcia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Jak wyjaśnia BBC, zgodnie z brytyjską tradycją mężczyzna, który poślubi królową, nie może być nazywany królem. Tytuł ten przysługuje jedynie mężczyznom dziedziczącym władzę. Zasada ta nie dotyczy jednak kobiet. Kamila, żona nowego króla, Karola III, od tej pory będzie nazywana "królową małżonką". Taki tytuł jest zgodny z wolą Elżbiety II.

Autor:kgo//am

Źródło: "The Guardian", BBC, CBS News, tvn24.pl