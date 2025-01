Kristi Noem, nowa sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego stanęła w kamizelce kuloodpornej u boku agentów ICE, by wziąć udział w akcji w Nowym Jorku. W internecie podzieliła się nagraniami - padły mocne słowa.

"New York Post" podaje, że Kristi Noem dołączyła we wtorek rano do oddziału agentów ICE (federalny Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł) prowadzących działania w Nowym Jorku. Akcję rozpoczęto od zatrzymania w dzielnicy Bronx domniemanego przywódcy wenezuelskiego gangu (nie podano jego personaliów). Wśród zatrzymanych ma być również m.in. obywatel Dominikany objęty czerwoną notą Interpolu i poszukiwany za podwójne zabójstwo w swoim ojczystym kraju. Jak informuje amerykańska gazeta, zatrzymano łącznie 30 imigrantów podejrzanych m.in. o zabójstwa i handel ludźmi.