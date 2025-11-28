Skok na Luwr. Kolejna osoba z zarzutami

Kolejne zatrzymania po kradzieży w Luwrze. Rozmowa z dziennikarzem Piotrem Czarzastym Źródło: TVN24

Jak poinformowała agencja Reutera, sąd w Paryżu uznał, że konieczne jest osadzenie podejrzanego w areszcie tymczasowym.

We wtorek francuska policja zatrzymała cztery osoby w związku z kradzieżą klejnotów z Luwru, do której doszło 19 października. Wśród podejrzanych są dwaj mężczyźni w wieku 38 i 39 lat oraz dwie kobiety w wieku 31 i 40 lat.

Kradzieże w Luwrze

Rabunku dokonała czteroosobowa grupa. Dwóch mężczyzn włamało się do Luwru, wchodząc przez okno balkonowe przy użyciu podnośnika. W środku, w Galerii Apolla (Galerie d'Apollon) zniszczyli witryny i zrabowali klejnoty o wartości 102 milionów dolarów. W tym czasie dwaj inni sprawcy pozostawali na zewnątrz, by przygotować ucieczkę. Wszystko miało trwać kilka minut.

Francuskie ministerstwo kultury opublikowało listę skradzionych przedmiotów. Wszystkie artefakty pochodzą z XIX wieku.

Poza muzeum znaleziono koronę cesarzowej Eugenii. Złodzieje najprawdopodobniej upuścili ten wykonany ze złota, szmaragdów i diamentów przedmiot podczas ucieczki.

