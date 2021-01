Johnson wybrał się na przejażdżkę rowerową i wzbudził kontrowersję

Wiceminister ds. policji: ludzie ogólnie wiedzą, co oznacza "w okolicy"

Rzecznik Johnsona powiedział we wtorek, że jakiekolwiek sugestie, iż złamał on wytyczne są nieprawdziwe, ale nie odpowiedział na pytanie, czy premier samodzielnie przejechał z Downing Street do Parku Olimpijskiego, czy też został tam podwieziony.

W podobnym tonie wypowiedział się Kit Malthouse, wiceminister ds. przestępczości i policji. - Prosimy ludzi o to, by pozostali w okolicy podczas ćwiczeń. Co znaczy "w okolicy" pozostawia oczywiście pole do interpretacji, ale ludzie ogólnie wiedzą, co oznacza "w okolicy". Jeśli możesz się tam dostać własnymi siłami i nie wchodzisz z nikim w interakcję, to wydaje mi się to całkowicie rozsądne – powiedział.