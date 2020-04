Liczba przypadków koronawirusa w stanie Nowy Jork wzrosła w ciągu doby do ponad 75 tysięcy. Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo przyznał we wtorek, że wirus SARS-CoV-2 jest bardziej niebezpieczny, niż zakładano. Od poniedziałku rano w całym stanie zmarły 332 osoby, zwiększając tym samym liczbę ofiar śmiertelnych do 1550.

Z prawie 76 tysięcy zakażeń stan Nowy Jork stał się obecnie epicentrum choroby COVID-19 na świecie. Wyprzedził chińską prowincję Hubei, która odnotowała 67801 potwierdzonych przypadków, odkąd wirus pojawił się tam w grudniu.

- Nie doceniliśmy tego wirusa. Jest mocniejszy, bardziej niebezpieczny, niż się spodziewaliśmy - ocenił gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. - Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni, wszyscy jesteśmy zmęczeni. Przez długi czas przychodzą złe wieści. Cały nasz styl życia został zakłócony. Każdy chce wiedzieć jedno, kiedy to się to skończy. Nikt nie wie - dodał.

Andrew Cuomo skorzysta z pomocy amerykańskiej marynarki. Na statku-szpitalu dostępnych jest tysiąc łóżek dla pacjentów Peter Foley/PAP/EPA

"Im dłużej korzystasz z respiratora, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że z niego wyjdziesz"

W ciągu nocy liczba potwierdzonych zakażeń w stanie Nowy Jork wzrosła o 14 procent. Według prognoz szczyt zakażeń nastąpi za 14 do 21 dni. - Jeśli szczyt będzie za 14-21 dni, to po wejściu na niego trzeba zejść po drugiej stronie góry. Ureguluj swoje oczekiwania tak, abyś nie był rozczarowany każdego ranka, kiedy wstajesz - radził gubernator.

Gubernator nazwał batalię z COVID-19 wojną, jakiej wcześniej jeszcze nie było. W jego opinii wymaga to innego sposobu myślenia i przekształceń organizacyjnych. Przekonywał, że pacjenci potrzebują respiratorów na znacznie dłuższy czas niż większość innych chorych, którzy doświadczają problemów z oddychaniem.

- Im dłużej korzystasz z respiratora, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że z niego [zakażenia - przyp. red.] wyjdziesz - powiedział Andrew Cuomo. Jak powtórzył, stan Nowy Jork potrzebuje tych urządzeń znacznie więcej. Zamówiono w Chinach 17 tysięcy respiratorów, każdy wartości 25 tysięcy dolarów.

"Wszyscy są narażeni na tego wirusa. Każdego traktuje jednakowo"

Podczas konferencji prasowej w stolicy stanu Albany gubernator powiadomił, że wirusem zaraził się jego brat 49-letni Chris Cuomo, który sam poddał się izolacji. Jest on prezenterem programu telewizji CNN Cuomo Prime Time. Kontynuuje pracę z domu.

- Wszyscy są narażeni na tego wirusa. Każdego traktuje jednakowo - powiedział gubernator, dodając, że brat jest zarazem jego największym przyjacielem. - Jest on mocny, choć nie tak mocny jak sądził - zażartował. - I nic mu się nie stanie - powiedział.

Gubernator wykorzystał przykład choroby brata, aby uwypuklić znaczenie nakazanego dystansu społecznego. Przypomniał, że dwa tygodnie temu sugerował w rozmowie z Chrisem, aby przebywająca u niego ich matka powróciła do swojego domu, gdzie mieszka samotnie. - Gdyby matka wciąż była u brata, mielibyśmy zupełnie inną sytuację, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że ona zostałaby także zakażona. Wtedy stanęlibyśmy w obliczu innej sytuacji niż tylko mój brat siedzący przez dwa tygodnie w piwnicy w domu - powiedział.

Andrew Cuomo wzywał ludzi do zachowania ostrożności, nawet jeśli - jak mówił - oznacza to pozostawanie w izolacji przez długi czas. Zapowiedział także, że zamierza przenieść pracowników służby zdrowia z niezapełnionych jeszcze szpitali w stanie Nowy Jork do przepełnionych i przeciążonych szpitali w mieście.

Ponad 45 procent zgonów z powodu koronawirusa przypada w USA na stan Nowy Jork JUSTIN LANE/PAP/EPA

Połowa zgonów na COVID-19 przypada na stan Nowy Jork

Ponad 45 procent zgonów z powodu koronawirusa przypada w USA na stan Nowy Jork, gdzie łącznie zmarło już 1550 osób - wynika z danych przekazanych przez dziennik "New York Times". Kolejny jest stan Waszyngton (223), New Jersey (199) i Michigan (197). Po ponad 100 osób zmarło również w Luizjanie (186), Kalifornii (146) oraz Georgii (102). W USA do wtorku łącznie odnotowano ponad trzy tysiące zgonów z powodu koronawirusa - to więcej niż wykazały oficjalne statystyki w Chinach - 3305. Liczba ofiar śmiertelnych plasuje Stany Zjednoczone na czwartym miejscu po Włoszech, Hiszpanii i Francji.

W Stanach Zjednoczonych wykryto ponad 175 tysięcy przypadków koronawirusa. Amerykańskie władze mówią, że najlepsze scenariusze zakładają od 100 tysięcy do 200 tysięcy ofiar śmiertelnych w USA. Szczyt epidemii w Stanach Zjednoczonych ma przypaść w okolicach Świąt Wielkanocnych. Według Centrum do spraw Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) nawet 25 procent chorych z COVID-19 nie wykazuje żadnych symptomów.

Ponad dwóm trzecim Amerykanów władze nakazały pozostanie w domach. Miejsce zamieszkania można opuścić jedynie w wyjątkowych przypadkach, między innymi by pójść do pracy czy na zakupy oraz by uprawiać sport.

Próba ratowania gospodarki

Od koronawirusa cierpi też amerykańska gospodarka. Zamknięte są sklepy, bary i restauracje, firmy upadają, a miliony ludzi tracą pracę. Na ratunek gospodarce Kongres przyjął, a prezydent Donald Trump podpisał rekordowy pakiet stymulacyjny o wartości około 2,2 biliona dolarów - stanowiące około 10 procent PKB USA.

Politycy negocjują już kolejny pakiet; część z nich uznaje, że dotychczasowe dofinansowanie gospodarki może okazać się niewystarczające. Trump wyraził w czwartek poparcie dla nowego pakietu - jego zdaniem powinien on również być warty około 2 biliona dolarów i dotyczyć wyłącznie rynku pracy oraz infrastruktury.

W walce o życie Amerykanów kluczowe jest wyposażenie szpitali. Wiele z nich jest przeciążonych, brakuje w nich środków ochronnych; niektóre pielęgniarki noszą te same maseczki ochronne przez kilka dni. Władze stanowe i lokalne często ostrzegają, że niedługo nie będzie dla pacjentów respiratorów i łóżek, a także krytykują Trumpa za niewystarczającą pomoc federalną.

Donald Trump podpisał rekordowy pakiet stymulacyjny MICHAEL REYNOLDS/PAP/EPA

Źródło: PAP