Kwarantanna zamiast parady na placu Czerwonym. Żołnierze wracają do "miejsc dyslokacji"

Żołnierze, którzy brali udział w przygotowaniach do defilady wojskowej na placu Czerwonym z okazji 75. rocznicy zwycięstwa ZSRR nad faszyzmem, wrócą do swoich jednostek, gdzie przejdą 14-dniową kwarantannę - poinformowało ministerstwo obrony Rosji. Parada miała odbyć się 9 maja. Została przełożona z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii.

Rosyjski resort obrony podał w poniedziałkowym komunikacie, że wojska wracać będą do miejsc stałej dyslokacji transportem samochodowym, kolejowym i lotniczym. Środki transportu zostały zdezynfekowane, a żołnierze wyposażeni są w środki ochronne - zapewniło ministerstwo. "Sprzęt wojskowy biorący udział w próbach przed defiladą, po przeprowadzeniu serwisu technicznego, pozostawiono na przechowanie w zgrupowaniu ogólnowojskowym Zachodniego Okręgu Wojskowego" - głosi oficjalny komunikat.

"Wyjątkowo uroczysty charakter" parady, która się nie odbędzie

Rosyjski komentator wojskowy Aleksandr Golc skrytykował w poniedziałek na łamach prasy siły zbrojne Rosji, które - jego zdaniem - nie pomagają w walce z koronawirusem. Ekspert zwrócił uwagę, że resort obrony ma poinformować Putina do 22 kwietnia o możliwości zaangażowania armii w walkę z COVID-19. Oznacza to, że specjalne siły i środki wojskowe zostaną użyte w walce z epidemią dopiero w pierwszej połowie maja, ponad dwa miesiące od wystąpienia w Rosji zagrożenia - pisze Golc w magazynie "New Times".