Dramatyczna walka nowojorczyków, "historyczne" badania WHO. Co wydarzyło się w piątek?

W piątek wieczorem Ministerstwo Zdrowia podsumowało, że w ciągu 24 godzin stwierdzono koronawirusa u 170 osób. Łącznie od 4 marca potwierdzono 1389 przypadków infekcji. Wieczorem poinformowano o śmierci dwóch kolejnych pacjentów zakażonych koronawirusem, tym samym liczba zmarłych wzrosła do 16.

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej doby w Polsce i na świecie?

1. Nowy Jork "przytłoczony" walką

Sytuacja jest naprawdę przytłaczająca, z dnia na dzień jest coraz gorzej. Nie mamy nawet materiałów niezbędnych do opiekowania się pacjentami - mówi doktor Colleen Smith, która pracuje w nowojorskim szpitalu Elmhurst. Placówka ta została w całości przeznaczona do walki z pandemią COVID-19 powodowanej przez koronawirusa, jednak lekarze w jednym z największych miast świata alarmują, że sytuacja urosła do rozmiarów "apokaliptycznych".

Nowy Jork stał się centrum walki z chorobą COVID-19 w Stanach Zjednoczonych. W piątkowy wieczór poinformowano, że od początku epidemii w całym kraju potwierdzono ponad 100 tysięcy przypadków.

Wobec powiększającej się w Nowym Jorku liczby ofiar Covid-19, na Manhattanie powstał system prowizorycznych kostnic, mieszczących się w dużych białych namiotach oraz ciężarówkach-chłodniach. Będą one użyte, jeśli liczba zgonów przekroczy możliwości miejskich kostnic.

2. WHO zaczyna "historyczną próbę" terapii

Gdy pracownicy służby zdrowia są zagrożeni, wszyscy jesteśmy zagrożeni - powiedział w piątek Szef Światowej Organizacji Zdrowia, podkreślając, że niedobory sprzętu ochronnego są obecnie jednym z największych problemów w walce z koronawirusem. Tedros Adhanom Ghebreyesus zapowiedział także rozpoczęcie międzynarodowych testów skuteczności czterech różnych terapii. Jako pierwsi w badaniach wezmą udział pacjenci z Norwegii i Hiszpanii.

Występując na piątkowej konferencji prasowej w Genewie, szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus podkreślił, że niedobór sprzętu ochronnego dla pracowników medycznych na całym świecie stanowi "bezpośrednie zagrożenie" w walce z pandemią koronawirusa.

- W Norwegii i Hiszpanii wkrótce pierwsi pacjenci zostaną włączeni do "Próby Solidarności" (ang. Solidarity Trial), w której porównamy bezpieczeństwo i skuteczność czterech różnych leków lub ich kombinacji przeciwko COVID-19. To historyczna próba, która drastycznie skróci czas potrzebny do stworzenia solidnych dowodów na to, jakie leki działają - mówił szef WHO. Poinformował, że chęć udziału w badaniach wyraziło 45 krajów, a kolejnych przybywa. - Im więcej krajów przyłączy się do badania, tym szybciej będziemy mieli wyniki - dodał.

3. Włochy: najtragiczniejsza doba w historii epidemii

W ciągu doby we Włoszech zmarło 969 osób zakażonych koronawirusem. To największy bilans dzienny zgonów od momentu pojawienia się wirusa w tym kraju. Tym samym łączny bilans zmarłych od początku epidemii wzrósł do 9134. Obecnie zakażonych w całym kraju jest ponad 66 tysięcy osób. Od czwartku zanotowany został wzrost o 4400 osób.

Dotąd w kraju potwierdzono 86,5 tysiąca przypadków infekcji. Około 3700 chorych przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

4. Modlitwa Franciszka w deszczu na pustym placu

Papież Franciszek przyszedł w piątek na opustoszały, zamknięty plac Świętego Piotra, by przed bazyliką watykańską modlić się o zakończenie pandemii. Udzielił również błogosławieństwa Urbi et Orbi, któremu towarzyszyło udzielenie odpustu zupełnego.

To bezprecedensowe wydarzenie, scena, jakiej świat nie widział - podkreślają watykaniści w komentarzach. Papież modlił się sam, bez wiernych, na pustym placu, który od kilku tygodni jest zamknięty z powodu rozprzestrzeniającego się we Włoszech koronawirusa.

5. Szczecinianie za darmo drukują przyłbice ochronne dla medyków

Inicjatywa mieszkańców Szczecina – drukowanie przyłbic ochronnych dla lekarzy i ratowników – jest na wagę złota. Do akcji włączyły się nie tylko profesjonalne firmy, ale i amatorzy druku 3D, którzy posiadają odpowiedni sprzęt. Apelują tylko o datki na materiał, którego brakuje.

6. "Mnie to po prostu boli, przeżywam tę klęskę"

Kiedy pani Janina zobaczyła w telewizji ludzi szyjących maseczki dla lekarzy, postanowiła zrobić to samo. Pracę 96-latki docenili już internauci, a prezydent Świdnicy (Dolnośląskie) okrzyknęła starszą panią bohaterką miasta.

Kobieta urodziła się w 1924 roku na Mazurach. Po wojnie zamieszkała w Świdnicy, a obecnie jest mieszkanką Milikowic. Jak słyszymy, pani Janina bardzo lubi szyć. - Od zawsze lubiła robótki ręczne, od pewnego czasu szyje szmaciane kapcie. Ma 96 lat, więc to już dla niej spory wysiłek. Ale kiedy ostatnio obejrzała w telewizji, jak inni ludzie szyją maseczki, sama postanowiła usiąść przy maszynie - opowiada Agata Sudomierska, prawnuczka pani Janiny.

7. Boris Johnson zakażony koronawirusem

Brytyjski premier Boris Johnson ma koronawirusa i poddaje się izolacji, ale nadal będzie kierował rządem - poinformował w piątek w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Podziękował też lekarzom i innym pracownikom służby zdrowia za walkę o zdrowie obywateli Zjednoczonego Królestwa.

8. Merkel dostała na biurko raport z "najgorszym scenariuszem" dla Niemiec

Jeśli w Niemczech spełni się "najgorszy scenariusz" epidemii COVID-19, to 70 procent ludności ulegnie zakażeniu, a dla 80 procent chorych zabraknie miejsc na oddziałach intensywnej terapii. Tak wynika z raportu przygotowanego przez ekspertów na zamówienie niemieckiego MSW.

Dokument pod nazwą "Jak zdobyć kontrolę nad COVID-19" trafił w niedzielę 22 marca na biurka kanclerz Angeli Merkel oraz ministrów obrony i spraw wewnętrznych – podały w piątek "Der Spiegel" i "Sueddeutsche Zeitung". Przygotowany przez grupę niemieckich i międzynarodowych ekspertów raport opisuje możliwe wersje rozwoju epidemii.

9. "Przewiduję czarny scenariusz"

Czarne chmury zbierają się nad kolarstwem w Polsce w związku z pandemią koronawirusa. - Wielu sponsorów jest załamanych obecną sytuacją - komentuje były znakomity kolarz i organizator tegorocznych mistrzostw Polski Andrzej Sypytkowski.

10. Policjanci sprawdzili, zatańczyli i "zdrówka" życzyli, hej!

Para policjantów z Nowego Dworu Gdańskiego (województwo pomorskie) sprawdzała, jak mieszkańcy miasta przestrzegają obowiązkowej kwarantanny. Kontrolę uatrakcyjnili pląsami w rytm piosenki Village People. I wzbudzili zachwyt nielicznych oglądających show na żywo. Teraz - między innymi za sprawą pomorskiej policji - podbijają internet.

