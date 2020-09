Grzywny za kłamanie, mniejsze uroczystości. Niemcy zaostrzają restrykcje

Stosowanie surowszych zasad w walce z COVID-19 zaleciły we wtorek niemiecki rząd federalny i rządy krajów związkowych. Ma to zapobiec masowemu wzrostowi zakażeń koronawirusem. Liczba uczestników uroczystości została ograniczona do 50. Określono również kary za podawanie w restauracjach nieprawdziwych danych osobowych.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel i premierzy krajów związkowych wspólnie podjęli decyzję o nowych środkach, mających na celu powstrzymanie pandemii COVID-19.

Kanclerz Angela Merkel na spotkaniu z premierami krajów związkowych PAP/EPA/CLEMENS BILAN / POOL

Grzywna za podanie fałszywych danych, uroczystości tylko do pięćdziesięciu osób

Goście, którzy podadzą fałszywe nazwiska, adresy lub dane kontaktowe w restauracjach, muszą spodziewać się grzywny w wysokości co najmniej 50 euro - podała dpa.

Uroczystości w salach publicznych lub wynajmowanych mogą odbywać się tylko z udziałem maksymalnie 50 osób. Dotyczy to sytuacji, gdy w danym powiecie w ciągu siedmiu dni wystąpi więcej niż 35 nowych zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców.

Zdecydowanie odradza się organizowanie uroczystości prywatnych z udziałem więcej niż 25 osób.

Koronawirus w Niemczech LUKAS BARTH-TUTTAS/EPA/PAP

"Ograniczone czasowo zakazy podawania alkoholu"

Według rządu federalnego w szczególnie dotkniętych koronawirusem regionach kraju spożycie alkoholu również powinno być ograniczone pod pewnymi warunkami.

Dokument rządowy przewiduje, że aby zminimalizować infekcje w branży gastronomicznej, należy wydać "ograniczone czasowo zakazy podawania alkoholu". Zaznaczono, że nie chodzi o ogólny zakaz spożywania alkoholu. Lokalne i tymczasowe zakazy obowiązują już w centrach kilku niemieckich miast.

Bilans pandemii w Niemczech

W poniedziałek Angela Merkel wezwała do zrobienia "wszystkiego, co możliwe", by opanować lokalne ogniska zakażeń koronawirusem. - Najważniejsze są szkoły, przedszkola i gospodarka - dodała.

Z danych opublikowanych we wtorek przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) wynika, że liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech wzrosła ostatniej doby o 2089. Łączna liczba zakażonych od początku pandemii w Niemczech to 287 421.

We wtorek zmarło także 11 kolejnych osób chorych na COVID-19, co zwiększyło ogólną liczbę ofiar śmiertelnych do 9471.

Autor:pp/adso

Źródło: PAP