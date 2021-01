Pomoc dla firm najmocniej dotkniętych przez pandemię. Państwa prześcigają się w pomysłach

Pusty stok to nie jest widok, który zazwyczaj, o tej porze roku, można było zobaczyć we francuskim kurorcie Chamonix. Stoki narciarskie nie działają, a restauracje nie przyjmują gości. Przedsiębiorcy z kolei liczą straty. - Ja naprawdę ważę słowa, ale jeśli nie otworzymy się, to będzie katastrofa dla całej branży - mówi dyrektor wyciągów "La Compagnie du Mont-Blanc" Mathieu Dechavanne.