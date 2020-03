"W związku z przedsięwzięciami na rzecz ograniczenia pandemii". Niemcy wstrzymują przyjmowanie uchodźców

- W związku z przedsięwzięciami na rzecz ograniczenia pandemii koronawirusa ministerstwo poleciło Federalnemu Urzędowi do spraw Migracji i Uchodźców (BAMF), by wstrzymał do odwołania realizację programu przesiedleńczego, określonego w umowie z Turcją oraz niemieckiego programu przyjmowania uchodźców z powodów humanitarnych - oświadczył jeden z rzeczników niemieckiego MSW.