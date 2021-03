Holandia "nie ma powodów do optymizmu", we Francji zaczyna brakować personelu medycznego

Holenderski rząd utrzymuje obostrzenia, a władze Norwegii i Ukrainy wprowadzają dodatkowe restrykcje. W związku z rosnącą liczbą osób wymagających opieki lekarskiej we Francji zaczyna brakować medyków. Hiszpańskie władze krytykowane są za politykę dotyczącą zakazu przemieszczania się przy jednoczesnym otwarciu na turystów. Sytuacja epidemiczna pogarsza się w Portugalii i Bułgarii.

- Niestety, ale nie mamy powodów do optymizmu – powiedział premier Holandii Mark Rutte, zapowiadając utrzymanie wszystkich obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Jedynie godzina policyjna będzie zaczynać się godzinę później niż obecnie. - Liczba infekcji ciągle jest zbyt wysoka - wskazał Rutte.

Ministerstwo infrastruktury i gospodarki wodnej Holandii poinformowało w komunikacie prasowym o negatywnych rekomendacjach związanych z zagranicznymi wyjazdami. "Do 15 maja rząd prosi, abyście nie wyjeżdżali za granicę. Nawet podczas majowych wakacji podróże międzynarodowe pozostają zbyt dużym ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa" - podano w komunikacie. Jak poinformował Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (RIVM) w ciągu ostatnich siedmiu dni zanotowano w Niderlandach 46 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To o 6,5 tysiąca więcej niż tydzień temu, co oznacza wzrost o ponad 16 procent. W porównaniu z danymi sprzed dwóch tygodni jest to wzrost 44-procentowy.

Koronawirus w Holandii SEM VAN DER WAL/PAP/EPA

Braki personelu medycznego we Francji

Z powodu zakażenia koronawirusem do szpitali we Francji trafiło w ciągu ostatniej doby 2286 chorych, w tym 488 na oddziały intensywnej terapii. Od stycznia liczba pacjentów w poważnym stanie systematycznie rośnie.

Pogarsza się sytuacja na oddziałach intensywnej terapii w regionie stołecznym Ile-de-France. Intensywnej opieki medycznej wymaga tam 1300 pacjentów, lekarze przewidują przekroczenie 1500 zajętych łóżek na reanimacji w ciągu kilku dni.

Zaczyna brakować personelu, odwoływane są planowe operacje. Związki zawodowe ostrzegają, że lekarze są zmuszani do odsyłania do domów pacjentów z chorobami przewlekłymi z powodu braku łóżek i niewystarczającej liczby personelu.

W ciągu doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 14 678 osób. W szpitalach na COVID-19 zmarło 287 chorych. Liczba wykrytych zakażeń od początku pandemii wzrosła do 4 313 073, a zgonów - do 92 935.

Koronawirus we Francji Reuters

Norwegia zaostrza restrykcje

Rząd Norwegii ogłosił zaostrzenie ogólnokrajowych restrykcji koronawirusowych. - Nowe obostrzenia dotkną głównie te miejsca, gdzie występuje niski poziom zakażeń. Niestety obserwujemy, że brytyjski wariant pojawia się tam, gdzie do tej pory nie było przypadków zachorowań na COVID-19. W wielu miastach są już surowe restrykcje - oświadczył norweski minister zdrowia Bent Hoeie.

Do 12 kwietnia w całym kraju nie będzie możliwe serwowanie alkoholu w lokalach gastronomicznych, a w prywatnych domach zaleca się przyjmowanie maksymalnie dwóch gości. Reguła jednego metra odstępu zostanie zastąpiona dwoma metrami. Władze odradzają także podróżowanie z noclegiem między gminami o różnym poziomie zakażeń. Ponadto zamknięte będą siłownie, hale sportowe i salony rozrywki.

Osoby powracające z zagranicy będą musiały spędzić 10-dniową kwarantannę w specjalnie przeznaczonych do tego hotelach za opłatą. Zniesiona zostanie możliwość wcześniejszego wyjścia po otrzymaniu negatywnego testu na obecność koronawirusa. Według komentatorów zmiana ta może zniechęcić wielu pracujących w Norwegii obcokrajowców, w tym Polaków, do odwiedzenia rodziny w swoich krajach w okresie wielkanocnym.

Włoscy medycy chętnie się szczepią

1-2 procent lekarzy we Włoszech i niewielki odsetek personelu pielęgniarskiego odmówiło zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi - poinformowały we wtorek związki zawodowe. Na ponad 254 tysiące pielęgniarzy i pielęgniarek nie zaszczepiło się około stu.

Liczbę lekarzy, którzy odmówili szczepionki szacuje się na około 2 tysiące ze 114 tysięcy aktywnych zawodowo. Dane te, jak podkreśliły lekarskie i pielęgniarskie związki zawodowe, wskazują na to, że odporność nabyła zdecydowana większość pracowników włoskiej służby zdrowia.

W całym kraju zaszczepiono dotychczas ponad 8,1 mln osób, w tym około 2,5 miliona dwiema dawkami.

Prezentacja szpitalnego pociągu do przewozu i leczenia chorych na COVID-19 we Włoszech Reuters

Ukraina zaostrza regulacje dotyczące noszenia masek ochronnych

Rząd Ukrainy wprowadził zakaz przebywania bez masek ochronnych na ulicach w tak zwanej czerwonej strefie, do której obecnie zaliczanych jest osiem obwodów i miasto Kijów - informują ukraińskie media. Dotychczas maski trzeba było nosić w budynkach i transporcie publicznym.

15 obwodów Ukrainy jest natomiast w tak zwanej pomarańczowej strefie epidemicznej, a jeden w żółtej. Dla każdej ze stref przewidziane są inne restrykcje. Władze zapowiadały, że na Ukrainie może być zaprowadzony ogólnokrajowy lockdown, jeśli w czerwonej strefie znajdzie się połowa obwodów.

Dotychczas maski trzeba było zakładać w budynkach użyteczności publicznej i środkach transportu zbiorowego.

Spór o nierówne traktowanie rodzimych i zagranicznych wczasowiczów

Obywatele Hiszpanii, w tym liczni komentatorzy, krytykują rząd Pedra Sancheza za otwieranie na okres świąteczny kraju dla zagranicznych turystów, podczas gdy rodzimi rezydenci na przełomie marca i kwietnia będą musieli pozostać we własnych regionach.

O ile "El Pais" przypomina o rosnącej w ostatnich tygodniach liczbie francuskich turystów w Hiszpanii, gdzie restrykcje są łagodniejsze, to dziennik "Hoy" odnotowuje, że na przełomie marca i kwietnia należy spodziewać się zalania Wysp Kanaryjskich i Balearów przez urlopowiczów z Niemiec. Regionalna gazeta odnotowuje, że szczególnie dużym zainteresowaniem Niemców cieszą się podróże w okresie Wielkiego Tygodnia na Majorkę. Wskazuje, że liczba turystów, którzy mają przybyć tam z samego tylko Berlina powinna wzrosnąć wobec poprzednich tygodni co najmniej pięciokrotnie, a urlopowiczów ze Szwajcarii - dwukrotnie.

"Takie wieści na pewno cieszą branżę turystyczną, choć z drugiej strony wywołują gniew u Hiszpanów, którzy chcieliby również udać się w okresie świątecznym na Wyspy Kanaryjskie lub Baleary" - odnotował "Hoy". Do krytyki władz Hiszpanii wobec nierównego traktowania rodzimych i zagranicznych wczasowiczów przyłączyła się w poniedziałek Komisja Europejska.

Władze unijne, jak przypomniał we wtorek dziennik "El Pais", wskazały na brak jasnych zasad w traktowaniu osób w kwestii przepisów przeciwepidemicznych w Hiszpanii, zastrzegając, że powinny być one takie same dla obywateli kraju unijnego oraz obcokrajowców.

Hiszpańskie księżniczki zaszczepione poza kolejnością Reuters

Niemiecki instytut martwi się o plan "zamrożonego" okresu świąt

Ścisły lockdown, który w Niemczech będzie obowiązywał w Wielkanoc ma mieć, zdaniem Instytutu Makroekonomii oraz Badań Ekonomicznych (IMK) fundacji Hansa-Bocklera, poważne konsekwencje dla gospodarki. - Najlepszym rozwiązaniem dla gospodarki byłoby wprowadzenie dłuższych i nieco surowszych obostrzeń epidemicznych; po nich rozluźnienie byłoby trwalsze, ponieważ oczekuje się, że kampania szczepień zacznie przynosić znaczące efekty w drugim kwartale – powiedział Sebastian Dullien z IMK.

DPA przypomniała, że na początku marca gospodarka miała być stopniowo rozmrażana, jednak zostało to opóźnione przez trzecią falę koronawirusa. Lockdown przedłużono do 18 kwietnia, co oznacza że poziom konsumpcji będzie w dalszym ciągu ograniczony. - Spodziewamy się, że odnowi się ona dopiero w drugim kwartale - wskazał.

Aby zwalczyć trzecią falę pandemii koronawirusa, życie publiczne, gospodarcze i prywatne w Niemczech ma zostać "zamrożone" w okresie Świąt Wielkanocnych. Jedynie w Wielką Sobotę otwarty będzie handel detaliczny. Władze rekomendują, aby w miarę możliwości nie odprawiać nabożeństw wielkanocnych z bezpośrednim udziałem wiernych, a spotkania religijne przeprowadzać jedynie wirtualnie. Rząd federalny i władze krajów związkowych chcą zwrócić się do wspólnot religijnych z odpowiednim wnioskiem.

Niemcy walczą z pandemią PAP/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

W Portugalii "coraz bardziej powszechny staje się też wariant hiszpański"

Odsetek zakażeń wywołanych przez brytyjski wariant koronawirusa w Portugalii zwiększa się, przekraczając ponad 80 procent - wynika z raportu służb medycznych tego kraju, w którym na COVID-19 dotychczas zmarło blisko 17 tysięcy osób, a zainfekowanych zostało ponad 817 tysięcy.

Lizboński epidemiolog Henrique de Barros poinformował o rozpowszechnianiu się również czterech innych mutacji SARS-CoV-2, w tym brazylijskiej i kalifornijskiej. - Coraz bardziej powszechny staje się też wariant hiszpański, który obecnie należy uznać w naszym kraju za najbardziej śmiertelny - dodał Barros, podkreślając, że wraz z pojawieniem się nowych szczepów ryzyko zgonu na COVID-19 zwiększyło się.

Tymczasem jak poinformował szef zespołu odpowiedzialnego za ogólnokrajowy program szczepień Henrique Gouveia e Melo, do poniedziałku podano obywatelom ponad 1,3 mln dawek szczepionek. Zapowiedział, że w tym tygodniu nadrobiona zostanie czterodniowa przerwa w szczepieniu preparatem AstraZeneca, który przyjmie blisko 300 tys. osób.

Pogarsza się sytuacja epidemiczna w Bułgarii

W Bułgarii znacznie wzrosła liczba osób hospitalizowanych, jest ich obecnie 8689. Liczba chorych znajdujących się na oddziałach intensywnej terapii zbliża się do krytycznej granicy 700. Władze medyczne obawiają się, że po jej przekroczeniu zabraknie personelu. Wiceminister zdrowia Sławi Paczałow powiedział we wtorek, że tlenu dla chorych na razie jest wystarczająca ilość, ale szybko może go zabraknąć, jeśli sytuacja się nie poprawi.

W ostatnim tygodniu zmarło w Bułgarii 700 osób, a od początku pandemii 12 188. Publiczne radio podało, że według ostatnich wskaźników Bułgaria znalazła się na drugim miejscu na świecie, jeśli chodzi o liczbę zmarłych na 100 tys. osób. Opinią publiczną wstrząsnęła we wtorek informacja o śmierci uwielbianej aktorki teatralnej i filmowej Taniany Łołowej, która zmarła w wyniku komplikacji po przebytym koronawirusie.

Od poniedziałku w kraju obowiązuje lockdown - zamknięte są przedszkola, szkoły, restauracje, teatry, kina, centra handlowe. Według pierwotnych zamierzeń władz lockdown miał trwać 10 dni, lecz główny sanitarny inspektor kraju Angeł Kunczew nie wykluczył jego przedłużenia o kolejne 10 dni.

