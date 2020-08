"Rekordowa fala zakażeń" i nowe obostrzenia w Chorwacji. Ambasada apeluje do turystów z Polski

Przez Chorwację przetacza się rekordowa fala zakażeń koronawirusem. Wprowadzane są dodatkowe obostrzenia - alarmuje polska ambasada w Zagrzebiu. Apeluje do polskich turystów o "zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zatłoczonych lokali gastronomicznych i plaż", a także o śledzenie komunikatów dotyczących zasad przejazdu z Polski do Chorwacji.

Polska ambasada apeluje do turystów

Polska ambasada zaapelowała do wszystkich podróżujących do Chorwacji o "dokładne monitorowanie zasad przejazdu przez państwa tranzytowe w drodze do/z Chorwacji, gdyż wiele z nich sygnalizuje możliwość wpisania Chorwacji do tak zwanego czerwonego rejestru, co może skutkować obowiązkiem posiadania testu lub kwarantanną". Do sobotniego popołudnia Czechy, Austria, Słowenia ani Węgry nie zdecydowały się na taki krok.