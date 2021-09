Nowe ognisko zakażeń koronawirusem w prowincji Fujian w Chinach

Kolejny ośrodek zakażeń po prowincji Nankin

Strategia "zero tolerancji" dla koronawirusa

Władze Chin przyjęły zasadę "zero tolerancji" dla koronawirusa i stanowczo reagują na pojawiające się sporadycznie lokalne ogniska infekcji, by nie dopuścić do nawrotu pandemii na dużą skalę. O ile jednak ta strategia wydawała się skuteczna przez pewien czas, to zdaniem ekspertów, na których powołuje się CNN, coraz dłużej trwa opanowywanie nowych fal zakażeń, ze względu na bardziej zakaźny wariant Delta.