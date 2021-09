Korea Północna ujawniła, jaką rakietę wystrzeliła w kierunku Morza Japońskiego

We wtorek południowokoreańska armia przekazała, że Korea Północna wystrzeliła "niezidentyfikowany pocisk" w kierunku Morza Japońskiego. Japonia ze swojej strony poinformowała, że rakieta nie dosięgnęła wód japońskiej strefy ekonomicznej i spadła u wschodnich wybrzeży Korei Północnej.

Pociski hipersoniczne (naddźwiękowe) lecą z prędkością wielokrotnie większą od prędkości dźwięku na względnie niskiej wysokości, co utrudnia lub uniemożliwia ich zestrzelenie przez systemy obrony antyrakietowej. Mogą pokonać znaczne odległości. "Rozwój tej technologii wojskowej wydatnie wzmocni możliwości obronne Korei Północnej" - podkreśliła w komentarzu Koreańska Centralna Agencja Prasowa (KCNA).

Bez udziału Kim Dzong Una

Agencja Associated Press przypomniała, że do wtorkowego testu doszło już po apelu wystosowanym przez władze Korei Północnej do Korei Południowej i Stanów Zjednoczonym o porzucenie praktyki podwójnych standardów i wznowienie rozmów dyplomatycznych dotyczących północnokoreańskiego programu zbrojeń.