Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Spotkanie na temat pokoju "owocne", chociaż "jest wiele ruchomych elementów"

Spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji
Rubio o rozmowach pokojowych z delegacją Ukrainy. "To jest postęp, którego dzisiaj oczekiwaliśmy"
Źródło: Reuters
Zakończyły się rozmowy pokojowe amerykańskiej i ukraińskiej delegacji w sprawie planu zakończenia wojny w Ukrainie. Sekretarz stanu USA Marco Rubio stwierdził, że spotkanie było "owocne", chociaż "jest wiele ruchomych elementów". Zapowiedział również kolejne kroki dotyczące rozmów pokojowych.

W niedzielę w Stanach Zjednoczonych odbyło się spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji w sprawie planu zakończenia wojny w Ukrainie. Po rozmowach sekretarz stanu USA Marco Rubio ocenił je jako "bardzo owocne".

- Jest wiele ruchomych elementów i oczywiście jest jeszcze jedna strona, która będzie musiała wziąć udział w tym równaniu i będzie to kontynuowane w dalszej części tygodnia, kiedy pan (Steve - red.) Witkoff uda się do Moskwy - powiedział dziennikarzom. Rubio dodał też, że strona amerykańska była także "w różnym stopniu w kontakcie ze stroną rosyjską".

"To jest postęp, którego dzisiaj oczekiwaliśmy"

Rubio, jeszcze zanim zaczęły się rozmowy pokojowe, powiedział mediom, że celem spotkania nie jest wyłącznie zakończenie wojny w Ukrainie. - Chodzi również o zagwarantowanie takiego zakończenia wojny, co oznacza, że Ukraina będzie suwerenna, niepodległa i będzie miała możliwość rozwijania się - tłumaczył.

- Ukraina ma wspaniały potencjał gospodarczy, wspaniałe możliwości rzeczywistego dobrobytu. Oczywiście w środku wojny nie można tego osiągnąć, ale koniec wojny do tego doprowadzi - mówił Rubio. Dodał też, że "to jest postęp, którego dzisiaj oczekiwaliśmy".

Głos zabrał też Umierow, który podziękował amerykańskiemu narodowi i prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za jego działania na rzecz pokoju. - Jesteśmy wdzięczni za wysiłki podejmowane przez Stany Zjednoczone i amerykański zespół, by nam pomóc. Amerykanie nas słuchają, Amerykanie nas wspierają i działają przy naszym ramieniu. Jesteśmy zatem wdzięczni za wszystko, co udało się do tej pory osiągnąć - oświadczył.

"Szokujący" raport i kulisy rozmów USA z Rosją. "Churchill i Reagan przewracają się w grobach"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Szokujący" raport i kulisy rozmów USA z Rosją. "Churchill i Reagan przewracają się w grobach"

W trakcie rozmów wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Serhij Kysłyca stwierdził na platformie X, że "to był dobry początek trwającego spotkania".

"Bardzo angażujące i jak dotąd konstruktywne. Ciepła atmosfera, sprzyjająca potencjalnym postępowym wynikom" - ocenił. Kysłyca pochwalił też między innymi umiejętności przywódcze Rubio.

Rozmowy pokojowe. Kto reprezentuje USA i Ukrainę?

USA i Ukraina pracują nad amerykańskim planem pokojowym, który został zmieniony w czasie poprzednich rozmów, a obecnie według Kijowa zawiera 19 punktów (pierwotnie punktów było 28). Podczas dotychczasowych spotkań strony zgodziły się co do większości kwestii oprócz sprawy terytorium i gwarancji bezpieczeństwa. Wysoki rangą przedstawiciel amerykańskich władz przekazał, że Biały Dom chce w niedzielę zniwelować różnice stanowisk w tych dwóch kwestiach. - Ukraińcy wiedzą, czego od nich oczekujemy - dodało źródło.

Stronę amerykańską na niedzielnych rozmowach reprezentowali sekretarz stanu Marco Rubio, wysłannik prezydenta Steve Witkoff i jego zięć Jared Kushner. Witkoff i Kushner mają we wtorek przedstawić w Moskwie Władimirowi Putinowi projekt planu pokojowego.

Steve Witkoff i rosyjski "kurator". "Jest do tego dobrym kandydatem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Steve Witkoff i rosyjski "kurator". "Jest do tego dobrym kandydatem"

Jak podaje portal Axios, na czele ukraińskiej delegacji stali sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Rustem Umierow. W jej skład wchodzili też wiceminister spraw zagranicznych Serhij Kysłyca, ambasador Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna, szef Sztabu Generalnego Andrij Hnatow i przedstawiciele wywiadu. Miejscem rozmów był ekskluzywny klub golfowy Witkoffa Shell Bay.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/tok

Źródło: Reuters, PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: X.com/@rustem_umerov

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaUSAWojna w UkrainieMarco Rubio
Czytaj także:
Karambol na Południowej Obwodnicy Warszawy
Karambol na Południowej Obwodnicy Warszawy
Polska
imageTitle
"Wiele powodów" i głuchy apel ministra. Zagrali w kontrowersyjnym turnieju w Rosji
Najnowsze
Mgły
Ostrzeżenia IMGW. Prawie cała Polska na żółto
METEO
Renifer uciekł ze świątecznej parady
Renifer uciekł ze świątecznego wydarzenia
METEO
Waldemar Buda i Anita Kucharska-Dziedzic
"To jest jakaś bzdura". Waldemar Buda komentuje doniesienia o niepłaceniu składek
Polska
Prezydent RP Karol Nawrocki
"Na stole leżały trzy scenariusze". Kulisy decyzji Nawrockiego
Polska
imageTitle
Faworyci nie zawodzą w UK Championship
EUROSPORT
imageTitle
Nerwowe derby Londynu. Z golami poczekali po przerwie
EUROSPORT
Papież Leon XIV w Libanie
"Bardzo cierpieliście". Papież Leon XIV w Libanie
Świat
Ambasada USA w Lizbonie
Tragiczny wypadek przy ambasadzie USA
Świat
Deszcz, noc
Uwaga na marznące opady
METEO
Do katastrofy śmigłowca Robinson R44 doszło na Podkarpaciu
Dwóch braci zginęło w katastrofie śmigłowca. "Odeszli młodzi, przedsiębiorczy ludzie"
Rzeszów
imageTitle
Katarska noc mistrza świata. Verstappen nie powiedział jeszcze ostatniego słowa
EUROSPORT
Puchacz śnieżny (łac. Bubo scandiacus)
Pojawiły się w Chicago i zleciały się tłumy
METEO
Wilno lotnisko
Lotnisko w Wilnie sparaliżowane
Świat
imageTitle
Wielki gest wyróżniony nagrodą
EUROSPORT
Indie
Ditwah zbliża się do kolejnego kraju, są już pierwsze ofiary
METEO
Prezydent Karol Nawrocki
Tusk apeluje do prezydenta. "Trzymajmy się tej zasady"
Polska
Wrocław
Architekt o agresywnym zachowaniu byłego wiceprezydenta. Ten odpowiada: to jest dziecinada
Wrocław
Burmistrz Nadarzyna interweniuje w sprawie śmiecenia
Wyrzucali do kontenerów na ubrania opony, meble, zabawki. PCK wypowiedział im umowę
WARSZAWA
imageTitle
Polki z wygraną w mistrzostwach świata. Awans mają już pewny
EUROSPORT
Afera w środowisku kajakarskim. Trener młodych kajakarzy z zarzutami
Trener młodych kajakarzy z zarzutami. Zbierał pieniądze i nie rozliczał
Olsztyn
imageTitle
Trener chce odejść. Raków znów zabawił się z rywalem
EUROSPORT
Karambol
Duży karambol na autostradzie
METEO
imageTitle
Jeden skoczek cieszy się z odwołania konkursu. "Wybitny strateg"
EUROSPORT
Policja szuka świadków wypadku
Przejechał po 37-latku i odjechał, pieszy zmarł. Policja szuka świadków wypadku
Lublin
Sprawcę zniszczenia kwiatomatu widać na nagraniu z kamery
Skopał automat, wybił szyby i zabrał kwiaty. Policja zatrzymała dwoje nastolatków
Poznań
imageTitle
To miał być 50. konkurs w Ruce. Ile odwołano?
EUROSPORT
Tajpej, Tajwan
Boom na rynku, imponujący wzrost. "Może nie doceniano skali tego efektu"
BIZNES
Powodzie na Sri Lance
Zginęło ponad 800 osób, wciąż szukają zaginionych
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica