Protesty przeciw AfD w Giessen Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W atmosferze wielotysięcznych protestów w sobotę w Giessen prawicowo-populistyczna, eurosceptyczna i antyimigrancka AfD zainaugurowała utworzenie nowej młodzieżówki Generation Deutschland, czyli Pokolenie Niemcy. Ma ona zastąpić rozwiązaną wcześniej Młodą Alternatywę, organizację luźno powiązaną z AfD, uznaną przez niemiecki kontrwywiad za strukturę skrajnie prawicową.

Podczas kongresu założycielskiego ustalono, że nowa młodzieżówka będzie formalnie częścią AfD, a jej członkowie muszą równocześnie należeć do partii. Statut przewiduje możliwość karania naruszeń zasad - aż po usunięcie z szeregów AfD. Organizacja ma być otwarta dla wszystkich członków partii poniżej 36. roku życia - podała agencja dpa.

Protesty przeciw AfD w Giessen Źródło: PAP/EPA/Ronald Wittek

Masowe protesty i starcia z policją w Niemczech

Kongres w Giessen rozpoczął się z ponad dwugodzinnym opóźnieniem z powodu masowych protestów i blokad ulic. W kilku miejscach doszło do starć. Demonstranci obrzucali policjantów kamieniami, a ci odpowiadali pałkami oraz gazem łzawiącym. Kilka osób trafiło do szpitala, lekko ranny został też jeden policjant.

Według szefa MSW Hesji w demonstracjach uczestniczyło około 20-30 tysięcy osób, choć wcześniej spodziewano się nawet 50 tysięcy protestujących. Część demonstrantów próbowała wedrzeć się do hali kongresowej, forsując policyjne bariery.

W centrum Giessen odbywały się równolegle wiece, których uczestnicy skandowali hasła: "Wszyscy razem przeciw faszyzmowi" i nieśli transparenty z hasłami "Zatrzymać AfD" oraz "Śmierć nazistom".

Nowy lider Afd: Niemcy nie są jeszcze stracone

W Giessen byli obecni czołowi politycy AfD, w tym oboje współprzewodniczących Alice Weidel i Tino Chrupalla, a także radykalny lider turyngeńskiej AfD Bjoern Hoecke. Według Weidel Pokolenie Niemcy ma przede wszystkim wyłaniać młodych działaczy, także z myślą o przyszłorocznych wyborach do parlamentów regionalnych Saksonii-Anhaltu i Meklemburgii-Pomorza Przedniego, gdzie - jak wskazują sondaże - AfD może po raz pierwszy współtworzyć rząd.

- To kuźnia kadr do przejęcia odpowiedzialności rządowej - mówiła o nowej młodzieżówce AfD Weidel.

Szefem organizacji został Jean-Pascal Hohm, zaliczany do skrajnie prawicowego skrzydła AfD, a przez brandenburskie struktury kontrwywiadu uznany za ekstremistę. - Niemcy nie są jeszcze stracone - powiedział w Giessen Hohm. - Chcemy być i będziemy młodzieżowym ruchem optymizmu i wiary w przyszłość - dodał.

AfD jest obecnie najsilniejszą formacją opozycyjną w niemieckim parlamencie i prowadzi też w sondażach. W badaniu instytutu INSA ma 27 procent poparcia, wyprzedzając chadecki blok CDU/CSU, który ma 25 procent.

Ekspert: młodzieżówka AfD ma pomóc w internecie

Politolog prof. Klaus Stuewe z Katolickiego Uniwersytetu Eichstaett-Ingolstadt ocenił, że kierownictwo AfD i założyciele nowej organizacji młodzieżowej AfD starają się prezentować umiarkowane stanowisko. - Ekstremistyczne poglądy i prawicowo-radykalne incydenty w ramach dawnej, rozwiązanej już organizacji młodzieżowej AfD Młoda Alternatywa zbytnio rzucały się w oczy i miały negatywny wpływ na wizerunek samej partii - podkreślił ekspert.

Stuewe zaznaczył, że teraz AfD chce postępować w sposób bardziej taktyczny. - Pod względem organizacyjnym nowa organizacja młodzieżowa ma być prawnie zależną częścią AfD, jak stanowi specjalnie zmieniony w tym celu statut partii. Dzięki temu w przyszłości naruszenia zasad lub niewłaściwe zachowania będą mogły być karane wewnątrz partii - zauważył politolog. Dodał, że młodzieżowe organizacje partii są często bardziej krytyczne i prowokacyjne niż ich macierzyste partie. - Tak jest również w przypadku innych partii i zdziwiłbym się, gdyby nie było tak w przypadku prawicy - powiedział.

Prof. Stuewe pytany o rolę nowej młodzieżówki AfD w najbliższym czasie, zwrócił uwagę, że partia cieszy się coraz większym poparciem wśród młodych wyborców.

- W lutowych wyborach do Bundestagu na partię głosowało 19 procent osób głosujących po raz pierwszy - o 13 punktów procentowych więcej niż w 2021 roku. AfD ma również silną pozycję w mediach społecznościowych, z których intensywnie korzysta młode pokolenie. Nowa młodzieżówka ma pomóc w wykorzystaniu tego potencjału, szczególnie w landach wschodnich, gdzie jej powstanie może dodatkowo wzmocnić pozycję partii - podsumował Stuewe.