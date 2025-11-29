Logo strona główna
Świat

Protesty i starcia z policją. "Niemcy nie są jeszcze stracone"

Protesty przeciw AfD w Giessen
Protesty przeciw AfD w Giessen
Źródło: Reuters
Alternatywa dla Niemiec założyła nową młodzieżówkę, formalnie powiązaną z partią. Kongresowi AfD w Giessen towarzyszyły masowe protesty przeciwników tej formacji. Doszło do starć z policją, w ruch poszły pałki i armatki wodne.

W atmosferze wielotysięcznych protestów w sobotę w Giessen prawicowo-populistyczna, eurosceptyczna i antyimigrancka AfD zainaugurowała utworzenie nowej młodzieżówki Generation Deutschland, czyli Pokolenie Niemcy. Ma ona zastąpić rozwiązaną wcześniej Młodą Alternatywę, organizację luźno powiązaną z AfD, uznaną przez niemiecki kontrwywiad za strukturę skrajnie prawicową.

Podczas kongresu założycielskiego ustalono, że nowa młodzieżówka będzie formalnie częścią AfD, a jej członkowie muszą równocześnie należeć do partii. Statut przewiduje możliwość karania naruszeń zasad - aż po usunięcie z szeregów AfD. Organizacja ma być otwarta dla wszystkich członków partii poniżej 36. roku życia - podała agencja dpa.

Protesty przeciw AfD w Giessen
Protesty przeciw AfD w Giessen
Źródło: PAP/EPA/Ronald Wittek

Masowe protesty i starcia z policją w Niemczech

Kongres w Giessen rozpoczął się z ponad dwugodzinnym opóźnieniem z powodu masowych protestów i blokad ulic. W kilku miejscach doszło do starć. Demonstranci obrzucali policjantów kamieniami, a ci odpowiadali pałkami oraz gazem łzawiącym. Kilka osób trafiło do szpitala, lekko ranny został też jeden policjant.

Według szefa MSW Hesji w demonstracjach uczestniczyło około 20-30 tysięcy osób, choć wcześniej spodziewano się nawet 50 tysięcy protestujących. Część demonstrantów próbowała wedrzeć się do hali kongresowej, forsując policyjne bariery.

W centrum Giessen odbywały się równolegle wiece, których uczestnicy skandowali hasła: "Wszyscy razem przeciw faszyzmowi" i nieśli transparenty z hasłami "Zatrzymać AfD" oraz "Śmierć nazistom".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Alternatywa dla Niemiec, AfD, Niemcy
Lider niemieckiej skrajnej prawicy: Polska też może stać się dla nas zagrożeniem
Niemiecki kontrwywiad uznał AfD za organizację ekstremistyczną
Sześciu kandydatów jednej partii zmarło tuż przed wyborami
shutterstock_2508296357
Decyzja polityka AfD. "Powinny zapalić się czerwone lampki"

Nowy lider Afd: Niemcy nie są jeszcze stracone

W Giessen byli obecni czołowi politycy AfD, w tym oboje współprzewodniczących Alice Weidel i Tino Chrupalla, a także radykalny lider turyngeńskiej AfD Bjoern Hoecke. Według Weidel Pokolenie Niemcy ma przede wszystkim wyłaniać młodych działaczy, także z myślą o przyszłorocznych wyborach do parlamentów regionalnych Saksonii-Anhaltu i Meklemburgii-Pomorza Przedniego, gdzie - jak wskazują sondaże - AfD może po raz pierwszy współtworzyć rząd.

- To kuźnia kadr do przejęcia odpowiedzialności rządowej - mówiła o nowej młodzieżówce AfD Weidel.

Szefem organizacji został Jean-Pascal Hohm, zaliczany do skrajnie prawicowego skrzydła AfD, a przez brandenburskie struktury kontrwywiadu uznany za ekstremistę. - Niemcy nie są jeszcze stracone - powiedział w Giessen Hohm. - Chcemy być i będziemy młodzieżowym ruchem optymizmu i wiary w przyszłość - dodał.

AfD jest obecnie najsilniejszą formacją opozycyjną w niemieckim parlamencie i prowadzi też w sondażach. W badaniu instytutu INSA ma 27 procent poparcia, wyprzedzając chadecki blok CDU/CSU, który ma 25 procent.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Profesor Andrzej Nowak na spotkaniu z politykami AfD
Doradca Nawrockiego obok AfD. Co na to prezes?
Tomasz Pupiec
Donald Tusk w Gdyni
Tusk: to z tą partią ekipa Karola Nawrockiego próbuje się ostatnio zaprzyjaźnić
Polska
Donald Tusk
Tusk zwrócił się do Nawrockiego, Kaczyńskiego i Mentzena. Chodzi o słowa polityka AfD
Polska

Ekspert: młodzieżówka AfD ma pomóc w internecie

Politolog prof. Klaus Stuewe z Katolickiego Uniwersytetu Eichstaett-Ingolstadt ocenił, że kierownictwo AfD i założyciele nowej organizacji młodzieżowej AfD starają się prezentować umiarkowane stanowisko. - Ekstremistyczne poglądy i prawicowo-radykalne incydenty w ramach dawnej, rozwiązanej już organizacji młodzieżowej AfD Młoda Alternatywa zbytnio rzucały się w oczy i miały negatywny wpływ na wizerunek samej partii - podkreślił ekspert.

Stuewe zaznaczył, że teraz AfD chce postępować w sposób bardziej taktyczny. - Pod względem organizacyjnym nowa organizacja młodzieżowa ma być prawnie zależną częścią AfD, jak stanowi specjalnie zmieniony w tym celu statut partii. Dzięki temu w przyszłości naruszenia zasad lub niewłaściwe zachowania będą mogły być karane wewnątrz partii - zauważył politolog. Dodał, że młodzieżowe organizacje partii są często bardziej krytyczne i prowokacyjne niż ich macierzyste partie. - Tak jest również w przypadku innych partii i zdziwiłbym się, gdyby nie było tak w przypadku prawicy - powiedział.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sympatycy AfD
"Autostrada dla AfD". Sondaże w Niemczech niepokoją
Jakub Loska
Bundestag
Pierwsza taka sytuacja w Niemczech. "Zły dzień dla demokracji"
Alternatywa dla Niemiec została trzecią siłą polityczną w Bundestagu
Nowy zakaz dla członków AfD w Niemczech

Prof. Stuewe pytany o rolę nowej młodzieżówki AfD w najbliższym czasie, zwrócił uwagę, że partia cieszy się coraz większym poparciem wśród młodych wyborców.

- W lutowych wyborach do Bundestagu na partię głosowało 19 procent osób głosujących po raz pierwszy - o 13 punktów procentowych więcej niż w 2021 roku. AfD ma również silną pozycję w mediach społecznościowych, z których intensywnie korzysta młode pokolenie. Nowa młodzieżówka ma pomóc w wykorzystaniu tego potencjału, szczególnie w landach wschodnich, gdzie jej powstanie może dodatkowo wzmocnić pozycję partii - podsumował Stuewe.

42 min
Niemcy rządzone przez AfD opuściłyby Unię Europejską i NATO
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Niemcy rządzone przez AfD opuściłyby Unię Europejską i NATO

Podcast o zagranicy

Autorka/Autor: fil/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica