Dowódca ukraińskich sił w Donbasie o "celu Rosjan" 

Ukraina jest przygotowana do możliwej eskalacji konfliktu ze strony Rosji - oświadczył generał Ołeksandr Pawliuk, dowódca wojsk walczących z prorosyjskimi separatystami w Donbasie. Wcześniej zachodnie media, dziennik "Washington Post" i portal Politico, podały, że Rosja ponownie gromadzi wojsko w pobliżu granicy ukraińskiej.

- Doskonale rozumiemy, kto jest przed nami. Doskonale rozumiemy, jak Rosja prowadzi wojnę. Jesteśmy gotowi na eskalację, gotowi na nową rundę działań wojennych. Jesteśmy przygotowani do operacji defensywnej, a jeżeli to będzie konieczne, to również kontrofensywnej - powiedział Ołeksandr Pawliuk w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem specjalizującym się w tematyce wojskowej Nolanem Petersonem.