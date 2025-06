10 celów w irańskiej stolicy. Kolejny atak izraelskiej armii

Zniszczenia po ataku Iranu na Tel Awiw Źródło: REUTERS

Kluczowe fakty: W piątek Izrael rozpoczął ataki na dziesiątki celów w Iranie. Siły irańskie odpowiedziały ostrzałem rakietowym i nalotami dronów na cele w Izraelu. Ataki obu państw są kontynuowane.

Irańskie ministerstwo zdrowia podało w niedzielę, że w izraelskich atakach na Iran zginęły od piątku co najmniej 224 osoby, hospitalizowano też 1277 rannych. W irańskich nalotach na Izrael zginęło już 16 osób.

MSZ organizuje ewakuację polskich obywateli z Bliskiego Wschodu . Powrót do kraju jest nieodpłatny.

W poniedziałek nad ranem doszło do kolejnego ataku Iranu na Izrael.

Ataki Iranu na Izrael są odwetem za trwającą operację Izraela, której deklarowanym celem jest zlikwidowanie zagrożenia ze strony irańskiego programu nuklearnego i rakietowego.

Iran deklarował, że w odwetowych atakach na Izrael używa nie tylko rakiet balistycznych, ale również dronów. W dotychczasowych uderzeniach na Iran Izrael zaatakował między innymi zakłady wzbogacania uranu, cele wojskowe, magazyny paliw, pola gazowe i lotniska.

W poniedziałek armia izraelska powiadomiła, że zaatakowała w Teheranie centra dowodzenia Al-Kuds, jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Z dołączonej do komunikatu grafiki wynika, że ostrzał objął 10 celów w stolicy Iranu.

Rośnie bilans ofiar

Od rozpoczęcia irańskich nalotów zginęło w nich 16 mieszkańców Izraela, a setki zostało rannych.

Irańskie ministerstwo zdrowia podało w niedzielę, że w izraelskich atakach na Iran zginęły od piątku co najmniej 224 osoby, hospitalizowano też 1277 rannych. Dodano, że 90 procent ofiar stanowili cywile. Obie strony zapowiadają kolejne ataki. Światowi przywódcy wzywają do deeskalacji i powrotu Iranu do negocjacji w kwestii programu jądrowego tego państwa.

