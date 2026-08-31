Wymiana ognia na Bliskim Wschodzie
Według Tima Hawkinsa, rzecznika Centralnego Dowództwa USA, zaobserwowano, że siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowują się na wyspie Larak do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny. Wojsko amerykańskie w zeszłym tygodniu zakończyło usuwanie min morskich z międzynarodowych szlaków żeglugowych cieśniny, dodał rzecznik.
Półoficjalne media w Iranie donosiły o odgłosach eksplozji w pobliżu wyspy. Gwardia Narodowa w oświadczeniu przekazanym przez irańską stację nadawczą odnotowała "męczeństwo i obrażenia kilku naszych bojowników i rodaków”.
Irańska odpowiedź na amerykańskie uderzenie
Później irańska telewizja państwowa pokazała, jak twierdziła, rakiety balistyczne wystrzelone przez Iran w kierunku baz amerykańskich w Jordanii w odpowiedzi na amerykańskie ataki. Jordańskie siły zbrojne poinformowały, że w poniedziałek rano przechwyciły osiem pocisków, które przeniknęły przestrzeń powietrzną kraju na Bliskim Wschodzie.
Irański nadawca przekazał też, powołując się na oświadczenie armii, że Teheran uderzył w bazę Al-Minhad w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Według komunikatu celem ataku dronowego były miejsca, w których na terenie bazy stacjonowały siły amerykańskie, w tym śmigłowce. Abu Zabi nie odniosło się do tych informacji.
Amerykańscy urzędnicy wojskowi zakwestionowali twierdzenie Iranu, jakoby ostatnie amerykańskie ataki były aktem agresji, nazywając je "ograniczoną, precyzyjną akcją" przeciwko siłom, które - jak twierdzili - stawiały miny.
"W istocie Iran stworzył zagrożenie, a wojsko USA je wyeliminowało, aby chronić cywilną marynarkę, żeglugę handlową i swobodny przepływ handlu międzynarodowego” - poinformowało w niedzielny wieczór Centralne Dowództwo USA w oświadczeniu.
Niedzielny atak był "fatalnym błędem reżimu Trumpa podczas wojny gospodarczej", a wróg poniesie konsekwencje militarne i gospodarcze - powiedział rzecznik Gwardii Narodowej, generał Hossein Mohebi, w oświadczeniu opublikowanym przez irańskie media.
Ostatnie uderzenia na Bliskim Wschodzie
Po raz ostatni wojsko amerykańskie potwierdziło atak na Iran 29 lipca, ogłaszając "silną falę ataków" na dziesiątki celów Gwardii Rewolucyjnej, w tym na obiekty nadzoru i obrony wybrzeża. 1 sierpnia prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że nakaże wojsku wstrzymanie się z nowymi atakami na prośbę sojuszników z Zatoki Perskiej: Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Niedzielny atak nastąpił zaledwie kilka dni po tym, jak administracja Trumpa zapowiedziała, że skupi się na zwiększaniu presji ekonomicznej - zamiast działań militarnych – aby spróbować zakończyć wojnę z Iranem. Zmieniająca się strategia koncentruje się na groźbach ukarania każdego kraju lub podmiotu, który nadal prowadzi interesy z Teheranem.
Zwrot USA w kierunku sankcji nastąpił w momencie, gdy administracja rozważa zmniejszenie zapasów amunicji po miesiącach wojny, co wzbudziło obawy, że przedłużający się konflikt może podważyć gotowość militarną USA w innych częściach świata.