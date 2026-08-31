Świat Wymiana ognia na Bliskim Wschodzie

Wymiana ognia na Bliskim Wschodzie Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters, Wana

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Według Tima Hawkinsa, rzecznika Centralnego Dowództwa USA, zaobserwowano, że siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowują się na wyspie Larak do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny. Wojsko amerykańskie w zeszłym tygodniu zakończyło usuwanie min morskich z międzynarodowych szlaków żeglugowych cieśniny, dodał rzecznik.

Półoficjalne media w Iranie donosiły o odgłosach eksplozji w pobliżu wyspy. Gwardia Narodowa w oświadczeniu przekazanym przez irańską stację nadawczą odnotowała "męczeństwo i obrażenia kilku naszych bojowników i rodaków”.

Irańska odpowiedź na amerykańskie uderzenie

Później irańska telewizja państwowa pokazała, jak twierdziła, rakiety balistyczne wystrzelone przez Iran w kierunku baz amerykańskich w Jordanii w odpowiedzi na amerykańskie ataki. Jordańskie siły zbrojne poinformowały, że w poniedziałek rano przechwyciły osiem pocisków, które przeniknęły przestrzeń powietrzną kraju na Bliskim Wschodzie.

Irański nadawca przekazał też, powołując się na oświadczenie armii, że Teheran uderzył w bazę Al-Minhad w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Według komunikatu ​​celem ataku dronowego były miejsca, w których na terenie bazy stacjonowały siły amerykańskie, w tym śmigłowce. Abu Zabi nie odniosło się do tych informacji.

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Amerykańscy urzędnicy wojskowi zakwestionowali twierdzenie Iranu, jakoby ostatnie amerykańskie ataki były aktem agresji, nazywając je "ograniczoną, precyzyjną akcją" przeciwko siłom, które - jak twierdzili - stawiały miny.

"W istocie Iran stworzył zagrożenie, a wojsko USA je wyeliminowało, aby chronić cywilną marynarkę, żeglugę handlową i swobodny przepływ handlu międzynarodowego” - poinformowało w niedzielny wieczór Centralne Dowództwo USA w oświadczeniu.

Niedzielny atak był "fatalnym błędem reżimu Trumpa podczas wojny gospodarczej", a wróg poniesie konsekwencje militarne i gospodarcze - powiedział rzecznik Gwardii Narodowej, generał Hossein Mohebi, w oświadczeniu opublikowanym przez irańskie media.

Ostatnie uderzenia na Bliskim Wschodzie

Po raz ostatni wojsko amerykańskie potwierdziło atak na Iran 29 lipca, ogłaszając "silną falę ataków" na dziesiątki celów Gwardii Rewolucyjnej, w tym na obiekty nadzoru i obrony wybrzeża. 1 sierpnia prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że nakaże wojsku wstrzymanie się z nowymi atakami na prośbę sojuszników z Zatoki Perskiej: Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Niedzielny atak nastąpił zaledwie kilka dni po tym, jak administracja Trumpa zapowiedziała, że skupi się na zwiększaniu presji ekonomicznej - zamiast działań militarnych – aby spróbować zakończyć wojnę z Iranem. Zmieniająca się strategia koncentruje się na groźbach ukarania każdego kraju lub podmiotu, który nadal prowadzi interesy z Teheranem.

Zwrot USA w kierunku sankcji nastąpił w momencie, gdy administracja rozważa zmniejszenie zapasów amunicji po miesiącach wojny, co wzbudziło obawy, że przedłużający się konflikt może podważyć gotowość militarną USA w innych częściach świata.

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