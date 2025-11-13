Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Komisarz do spraw migracji o pakcie: państwa same wybiorą formę solidarności w polityce migracyjnej

Komisarz Unii Europejskiej ds. migracji Magnus Brunner
Halicki: analiza i raport Komisji Europejskiej to podstawa do podjęcia decyzji w sprawie paktu migracyjnego
Źródło: TVN24
Komisarz Unii Europejskiej ds. migracji Magnus Brunner zapowiedział w Parlamencie Europejskim, że unijne państwa będą mogły same decydować, w jaki sposób wnoszą wkład do wspólnej puli solidarności w ramach nowego systemu zarządzania migrantami. Polska złożyła wniosek o pełne zwolnienie z mechanizmów unijnego paktu migracyjnego - podało w środę wieczorem MSWiA.

- Państwa członkowskie mają swobodę wyboru formy solidarności. Mogą one przyczyniać się do puli poprzez solidarność społeczną, wsparcie finansowe lub alternatywne środki - powiedział podczas debaty dotyczącej paktu azylowo-migracyjnego komisarz Unii Europejskiej ds. migracji Magnus Brunner.

Jest wniosek Polski do Komisji Europejskiej. Chodzi o pakt migracyjny
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest wniosek Polski do Komisji Europejskiej. Chodzi o pakt migracyjny

Polska

Celem nowych rozwiązań jest stworzenie mechanizmu, który pozwoli krajom UE wspierać się wzajemnie w sytuacji presji migracyjnej. Brunner podkreślił, że decyzja o tym, które kraje będą mogły korzystać z unijnej puli solidarności w pierwszym cyklu, opiera się na obiektywnych kryteriach.

Komisarz Unii Europejskiej ds. migracji Magnus Brunner
Komisarz Unii Europejskiej ds. migracji Magnus Brunner
Źródło: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

- Odzwierciedla ona trzy główne trendy: presję związaną z nielegalnym przekraczaniem granic szlakami śródziemnomorskimi, wsparcie dla Ukrainy w postaci tymczasowej ochrony oraz wyzwania związane z przeciążonymi systemami recepcyjnymi lub groźbą wykorzystania migracji jako broni - wyjaśnił.

Brunner: migracja wysoko na liście priorytetów

W wystąpieniu przed europosłami komisarz przypomniał, że migracja wciąż pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań, z którymi mierzy się Unia.

- Spośród wszystkich wyzwań, przed którymi stoimy w Europie, czy to wojny na naszych granicach, czy potrzeba wspierania odpornej gospodarki, migracja pozostaje wysoko na liście priorytetów - powiedział.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Czy unijny pakiet migracyjny zawiera przymus relokacji? Korespondent TVN24 wyjaśnia

Ocenił, że "wielu obywateli czuje frustrację wynikającą z wrażenia, że nasze przepisy są ignorowane i że wiele osób niepotrzebujących ochrony przyjeżdża i zostaje". Według niego, "najważniejszym zadaniem instytucji europejskich i rządów krajowych jest odbudowanie zaufania między państwami członkowskimi, że możemy funkcjonować w ramach jednego wspólnego systemu, i między obywatelami a ich rządami, że mogą przywrócić kontrolę nad granicami i systemami azylowymi".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
komisja-europejska-shutterstock
Ruch Brukseli w sprawie paktu migracyjnego
Pakt migracyjny: dobry temat w kampanii wyborczej. Bo dzieli
Polska ma być wyłączona z mechanizmu relokacji. Mamy nowe informacje
Polska
komisja-europejska-shutterstock_260719826
Jest wniosek Polski do Komisji Europejskiej. Chodzi o pakt migracyjny
Polska

Dodał, że Komisja uzupełniła pakt o nowe elementy, w tym propozycje dotyczące powrotów i współpracy z krajami trzecimi. Według danych KE, sytuacja na granicach zewnętrznych UE poprawia się. - Liczba nielegalnych przekroczeń granicy spadła o 35 procent w ciągu ostatnich 12 miesięcy i oczywiście musi się utrzymać na tym poziomie - poinformował.

Miliony wjazdów i wyjazdów

Komisja uruchomiła też niedawno system wjazdu i wyjazdu, rejestrujący ruch osób przekraczających granice Unii. - W ciągu pierwszych czterech tygodni zarejestrowaliśmy już ponad cztery miliony wjazdów i wyjazdów oraz prawie trzy miliony obywateli państw trzecich. Dzięki temu wiemy, kto wjeżdża do Unii, kiedy i gdzie, a kto ją opuszcza - wyliczył komisarz.

Przypomniał, że trwają prace nad nowymi propozycjami w zakresie powrotów migrantów bez prawa pobytu oraz listą bezpiecznych krajów pochodzenia i krajów trzecich.

W środę Komisja Europejska przedstawiła pierwszy raport dotyczący utworzenia rocznej puli solidarności dla krajów zmagających się z trudną sytuacją migracyjną. Kraje te będą mogły korzystać ze wsparcia, m.in. w postaci relokacji czy pomocy finansowej.

Mechanizm ten ma zapewnić bardziej sprawiedliwy podział odpowiedzialności wśród państw członkowskich, zwłaszcza wobec krajów granicznych i tych, które doświadczają szczególnej presji migracyjnej. To część szerzej zakrojonego paktu migracyjnego, który wejdzie w życie w czerwcu 2026 roku i ma usprawnić zarządzanie przepływami migracyjnymi w całej Unii.

Polska wnioskuje o zwolnienie

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji złożyło do Komisji Europejskiej wniosek o pełne zwolnienie z mechanizmu solidarności w ramach paktu migracyjnego - przekazała rzeczniczka resortu Karolina Gałecka w środę.

To odpowiedź na wtorkową decyzję Komisji Europejskiej, że kraje zmagające się z silną presją migracyjną, będą mogły wystąpić o pełne lub częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok. Wymienione zostały Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i właśnie Polska.

Wniosek o zwolnienie z założeń paktu migracyjnego w środę wysłali również Czesi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Unia EuropejskaMigranci i uchodźcy w Europie
Czytaj także:
Mennica Stanów Zjednoczonych w Filadelfii – FILADELFIA / PENSYLWANIA – 6 KWIETNIA 2017 shutterstock_644212105
232 lata i koniec. Wstrzymano produkcję
BIZNES
Andrej Babisz
Babisz chce być premierem, prezydent stawia warunki
Świat
19-latek miał w organizmie prawie dwa promile alkoholu
Pijany za kierownicą. Najpierw dachował, potem auto stanęło w płomieniach
Lublin
tusk-nawrocki
Bosak o "starych chwytach" Tuska. "Trafił na znacznie twardszego zawodnika"
Polska
Nawrocki
Tych sędziów miał zablokować Nawrocki
Polska
imageTitle
Wielka szansa przed 14-letnim Polakiem. Zagra o tytuł mistrza świata
EUROSPORT
imageTitle
Niegdyś najszybsza kobieta świata. Dziś ledwo schodzi po schodach
EUROSPORT
shutterstock_2286459277
Wchodzi obowiązkowe ubezpieczenie dronów. Operatorom grożą wysokie kary
BIZNES
Wywrócił się na hulajnodze elektrycznej. Miał prawie trzy promile
Miał prawie trzy promile, "zatrzymał" go krawężnik. Nagranie
Olsztyn
38-latek został ukarany bardzo wysokim mandatem, stenie też przed sądem
Mandat na 12 tysięcy, 80 punktów i sprawa w sądzie
WARSZAWA
W Grodzisku Mazowieckim spłonął sklep
6,5 miliona strat. Przyznał się do podpalenia supermarketu
WARSZAWA
Tom Rose
"Polska to rodzina". Nowy ambasador wita Polaków
Polska
imageTitle
Wyważone drzwi, przeszukane biura. Włamanie do siedziby zespołu F1
EUROSPORT
inflacja shutterstock_1980000383
"Zjawisko to jest widoczne". Nowy raport
BIZNES
W centrum Warszawy zatrzymali członka tureckiej mafii, miał przy sobie broń
"Cyngiel tureckiej mafii" zatrzymany w Warszawie, miał przy sobie broń
WARSZAWA
imageTitle
To on ma zastąpić Lewandowskiego. "Barcelona wybrała"
EUROSPORT
Rubio i Ławrow na szczycie ASEAN, lipiec 2025
Rosjanie "wysunęli żądanie, na które Ukraina nie może się zgodzić"
Świat
Nowa nawierzchnia na ul. Słomińskiego
Nawierzchnia gotowa, jest szansa na mniejsze korki
WARSZAWA
Silny wiatr
Silny wiatr w Polsce. IMGW wydał alarmy
METEO
Pakistan. Miejsce wybuchu w Islamabadzie
Eksplozje w dwóch stolicach "w momencie narastających napięć"
Świat
"Poprawka" była drobna, konsekwencje mogą być bardzo poważne
Mała "poprawka", poważne konsekwencje
WARSZAWA
Grzegorz Braun
Im więcej religijnych tropów u Brauna, tym bardziej są fałszywe
Tomasz P. Terlikowski
Trump i Netanjahu
Trump poprosił prezydenta Izraela o ułaskawienie Netanjahu
Świat
Pokaz dronów podczas briefingu prasowego w siedzibie PAŻP
Drony paraliżują lotniska. Sposoby na to są, ale nie w Polsce
Monika Winiarska
Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown
Koniec shutdownu w USA. Trump podpisał ustawę
Świat
Prezydent Karol Nawrocki
Odmowa, pakt, Obajtek i dymisja. To warto wiedzieć
Polska
Jesień, wyż, pogodnie
W czwartek będzie ciepło, aura dopisze
METEO
imageTitle
Djoković o Sinnerze. "To będzie go prześladować do końca kariery"
Najnowsze
Kaczyński
Poseł Konfederacji mówi o "potwarzy". Kaczyński broni Kaczyńskiego
Polska
imageTitle
Lewandowski "pokazał jaja" i namawia do tego innych
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica