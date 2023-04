Macocha oskarżona o zabicie 11-letniego pasierba. Jego ciało znaleziono porzucone w walizce

W Kolorado ruszył proces Letecii Stauch, oskarżonej o zamordowanie swojego 11-letniego pasierba i ukrycie jego zwłok - podaje "The Independent". Jej obrońcy twierdzą, że w momencie zbrodni kobieta nie była poczytalna.

Pochodzący z Colorado Springs 11-letni Gannon zaginął pod koniec stycznia 2020 roku. Jego zniknięcie zgłosiła sama Letecia Stauch, ojca chłopca nie było wtedy w domu. Jak informuje "The Independent", Stauch początkowo twierdziła, że Gannon wyszedł do znajomego i nie wrócił. Później zmieniła zeznania - powiedziała, że mężczyzna, którego wezwała do naprawy wykładziny, zgwałcił ją i porwał 11-latka.

11-letni Gannon El Paso County Sheriff's Office

Kolorado. Śmierć 11-letniego Gannona

Jak relacjonuje amerykański dziennik, w trakcie śledztwa policjanci ustalili, że chłopiec prawdopodobnie nie żyje, a zginął w tym samym dniu, w którym macocha zgłosiła jego zniknięcie. Krew dziecka znaleziono na butach i w samochodzie Stauch, jej materiał genetyczny znajdował się również na pistolecie, który powiązano ze sprawą. Z policją współpracował ojciec zaginionego, Albert Stauch, który, podobnie jak śledczy, uznawał tłumaczenia żony za podejrzane i zwrócił uwagę na jej dziwne zachowanie.

Kobieta została aresztowana w marcu 2020 roku. W tym samym miesiącu odnaleziono ciało Gannona. Znajdowało się ono w walizce porzuconej przy moście w Pensacola północno-zachodniej części Florydy. Jak podaje lokalny dziennik "The Gazette", na zwłokach ujawniono 18 ran kłutych klatki piersiowej, ślady cięcia na rękach, a także ranę postrzałową głowy i pęknięcie czaszki. Ciało było częściowo owinięte kocem.

Śledczy ustalili, że w ukrycie zwłok Gannona Stauch zaangażowała swoją 17-letnią wówczas córkę, pochodzącą z innego małżeństwa. Według cytowanej przez "The Independent" prokuratury to nastolatka przywiozła środki czystości, które jej matka wykorzystała do posprzątania miejsca zbrodni. Dziewczyna towarzyszyła jej również w trakcie podróży z Kolorado do Florydy, gdzie Stauch ukryła zwłoki.

Leticia Stauch El Paso County Sheriff's Office

Ruszył proces Letecii Stauch

We wtorek 4 kwietnia, po ponad trzech latach od śmierci Gannona, przed sądem w Colorado Springs rozpoczął się proces Letecii Stauch, oskarżonej o zamordowanie chłopca, ukrycie jego ciała i manipulowanie dowodami. Podczas wtorkowej rozprawy odtworzone zostało pochodzące sprzed ponad trzech lat nagranie rozmowy telefonicznej oskarżonej z Albertem Stauchem, ojcem chłopca i jej ówczesnym mężem. W rozmowie, która odbyła się jeszcze przed odnalezieniem zwłok Gannona, kobieta wielokrotnie zaprzeczała, by miała jakikolwiek związek z zaginięciem swojego przybranego syna. Oskarżała też Alberta, że ten "traktuje ją jak przestępcę". - Nie mogę uwierzyć, że mnie o to pytasz. To straszne, że myślisz, iż Gannon nie żyje. Co z tobą nie tak? - pytała męża w cytowanej przez "The Independent" rozmowie. Jednocześnie przyznawała, że "jej umysł całkowicie zniknął, wszystko jest rozmazane", a ona sama czuje się "jak w filmie życia".

Stauch i jej obrońcy przyznają, że kobieta zabiła chłopca, jednak nie zgadzają się ze stawianymi jej zarzutami. Twierdzą, że w momencie zbrodni działała pod wpływem szaleństwa, a po jej dokonaniu doznała "poważnego załamania psychicznego" - podaje "The Independent". Prokuratura przekonuje z kolei, że Stauch dobrze wiedziała, co robi, o czym świadczyć mają działania podjęte już po śmierci chłopca. Sam motyw zbrodni pozostaje nieznany.

Letecii Stauch grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sędzia zaznaczył, że proces może potrwać kilka tygodni.

Autor:kgo//am

Źródło: "The Independent", "The Gazette"