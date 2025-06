Mówi, że pochodzi "z niczego". Zrobiła karierę i właśnie wychodzi za Jeffa Bezosa

Jeff Bezos i Lauren Sanchez wchodzący do hotelu Aman Venice and Canal Grande Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mimo licznych protestów, Jeff Bezos i Lauren Sanchez pobiorą się w ten weekend w Wenecji. Uroczystości mają potrwać trzy dni i przyciągnąć na miejsce dziesiątki znanych gości. Paparazzi uchwycili już na zdjęciach Kim Kardashian oraz Ivankę Trump i jej męża Jareda Kushnera. Oczekuje się, że w imprezie wezmą też udział m.in. Bill Gates, Oprah Winfrey czy Leonardo DiCaprio.

O tym, że narzeczeni planują powiedzieć sobie "tak" właśnie w Wenecji, media zaczęły informować w marcu. Para zaręczyła się blisko dwa lata wcześniej. Bezos miał zaskoczyć Sanchez pierścionkiem podczas podróży jachtem. Jeszcze przed jego poznaniem Amerykanka zrobiła licencję pilota i została właścicielką firmy z branży lotniczej. Wcześniej przez lata odnosiła sukcesy w mediach.

Jeff Bezos i Lauren Sanchez są już w Wenecji Źródło: ANSA

Kim jest Lauren Sanchez?

Sanchez przyszła na świat w 1969 roku, w Albuquerque, sporych rozmiarów mieście w stanie Nowy Meksyk - tym samym, w którym rozgrywa się akcja słynnego serialu "Breaking Bad". Jak zauważa "The Times", urodziła się w dokładnie tym samym szpitalu, w którym sześć lat wcześniej powitano na świecie Jeffa Bezosa, jej aktualnego partnera.

Ojciec Sanchez pracował w branży lotniczej. Matka robiła zaś karierę w administracji publicznej. Para rozwiodła się, gdy Lauren miała 7 lat. Opowiadając o swojej przeszłości dla "The Hollywood Reporter", dziennikarka stwierdziła kiedyś, że "pochodzi z niczego". Mówiła, że jako dziecko nie miała zbyt wiele i wielokrotnie zdarzało jej się "spać na tyle samochodu babci, która (w tym czasie) sprzątała domy".

Nieco inaczej dzieciństwo Amerykanki przedstawia jej brat. W rozmowie z "The Times" Michael Sanchez powiedział ostatnio, że jego rodzice byli "odnoszącymi sukcesy i bogatymi ludźmi". Babcię przedstawił zaś jako właścicielkę restauracji oraz kilku koni wyścigowych z zamiłowaniem do bukmacherki. Poza Michaelem Lauren ma jeszcze jednego brata, Paula.

Znajomi ze szkoły opisują Sanchez jako "energiczną i pełną entuzjazmu". Wspominają o czerwonym kabriolecie, jakim dojeżdżała na lekcje, konkursach piękności, w których brała udział, i cheerleadingu, którym się pasjonowała. Po ukończeniu liceum poszła na University of New Mexico, gdzie uczyła się aktorstwa. Następnie przeprowadziła się do Los Angeles. Starała się tam o posadę stewardesy w Southwest Airlines, ale - jak sama powiedziała w rozmowie z "The Wall Street Journal"- aplikowała jeszcze w czasie, gdy kandydatki były ważone i ze względu na wagę - o kilka kilogramów zbyt wysoką - posady nie otrzymała.

Zajęła się więc dziennikarstwem. Rozpoczętych na tym kierunku studiów nigdy nie skończyła. Jeszcze w ich trakcie zaczęła już bowiem robić karierę w mediach, startując od "skromnej posady" asystentki w siedzibie małej stacji - zaznacza ELLE. "The Times" zauważa jednak, że już w wieku 25 lat Sanchez została reporterką lokalnej telewizji. Pracowała później w różnych redakcjach, w tym w Fox Sports Net. Pod koniec lat 90. jej twarz była już "znana w amerykańskiej telewizji" - pisze BBC. Prowadziła m.in. program rozrywkowy "So You Think You Can Dance".

Lauren Sanchez przez lata odnosiła sukcesy w dziennikarstwie Źródło: Chris Polk/FilmMagic/Getty Images

W wieku 40 lat Sanchez postanowiła pójść w ślady ojca i zrobić licencję pilota. Kilka lat później założyła Black Ops Aviation - firmę zajmującą się tworzeniem materiałów filmowych z powietrza. Przedsiębiorstwo zarówno realizuje takie ujęcia, jak i oferuje sprzęt do ich nagrywania. Współpracowało w przeszłości z popularnymi platformami streamingowi i było zaangażowane w pracę nad filmem "Dunkierka" w reżyserii Christophera Nolana. Jak wskazuje amerykańskie wydanie Elle, to właśnie Black Ops Aviation miało doprowadzić do spotkania Lauren Sanchez i Jeffa Bezosa.

Dowiedz się więcej: Jej odważna stylizacja przykuła uwagę na zaprzysiężeniu Trumpa

Kiedy Jeff Bezos i Lauren Sanchez zaczęli się spotykać?

Pierwsze plotki na temat związku Bezosa i Sanchez zaczęły pojawiać się w 2019 roku. W styczniu tego samego roku założyciel Amazona ogłosił, że po 25 latach rozwodzi się z MacKenzie Scott. Sanchez kilka miesięcy później postanowiła definitywnie rozstać się z ówczesnym mężem, agentem gwiazd Patrickiem Whitesellem. Wcześniej byli w separacji, podobnie jak Bezos z żoną.

Z Whitesellem dziennikarka ma dwójkę dzieci: syna Evana i córkę Ella. Oboje są nastolatkami. Ich przyrodnim bratem jest 24-letni Nikko. Jego ojcem jest Tony Gonzalez, były gracz NFL. Sanchez była z nim w związku przez blisko dwa lata. Obecnie para utrzymuje ze sobą dobre relacje. W opublikowanym z okazji Dnia Ojca wpisie w mediach społecznościowych Amerykanka przedstawiła byłego męża jako "jednego z najlepszych ojców na świecie". Zgodnie z ustaleniami mediów sportowiec ma być jednym z gości zaplanowanego na weekend wesela.

Opisując poprzedzające ceremonię zaręczyny w rozmowie z amerykańską edycją "Vogue", Sanchez stwierdziła, że "prawie zemdlała", gdy zobaczyła pierścionek zaręczynowy. Bezos miał zaskoczyć ją nim podczas rejsu na pokładzie należącego do niego jachtu. Jak wspomniała dziennikarka, pierścionek znalazła tuż przed pójściem spać. Był ukryty pod poduszką - opowiadała. Gdy prowadząca wywiad Chloe Malle zapytała ją, czy po ślubie planuje zmienić nazwisko, Sanchez odparła, że "nie może się doczekać, by zostać panią Bezos".

Lauren Sanchez i Jeff Bezos Źródło: Taylor Hill/FilmMagic/Getty Images

Kontrowersje wokół lotu Blue Origin

W ostatnim czasie o Sanchez szczególnie głośno zrobiło się za sprawą zorganizowanego przez należącą do Bezosa firmę komercyjnego lotu w kosmos. Poza narzeczoną miliardera udział wzięło w nim jeszcze pięć innych kobiet. Były to: piosenkarka Katy Perry, dziennikarka Gayle King, producentka filmowa Kerianne Flynn, była naukowczyni z NASA Aisha Bowe i badaczka bioastronautyki Amanda Nguyen. Lot Blue Origin wzbudził wiele kontrowersji. Przez niektórych był krytykowany jako kosztowny spektakl, który zorganizowano zamiast wykorzystać środki w bardziej filantropijny sposób.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo