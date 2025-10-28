Podano datę wyjścia "Diddy'ego" z więzienia

Sean "Diddy" Combs z zarzutami. Raper oskarżany jest o handel ludźmi Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Data, według stacji, widnieje w publicznie dostępnych danych Federalnego Biura Więziennictwa i uwzględnia dotychczasowy czas spędzony za kratami. Combs został zatrzymany we wrześniu 2024 roku i od tego czasu przebywał w areszcie federalnym na Brooklynie. Jak podało CNN, Sean "Diddy" Combs ma opuścić więzienie dokładnie 8 maja 2028 roku.

Wyrok w sprawie "Diddy'ego"

Na początku października Combs został skazany na 50 miesięcy pozbawienia wolności (nieco ponad cztery lata). Ława przysięgłych w Nowym Jorku uznała go winnym dwóch zarzutów dotyczących przewozu osób w celu uprawiania prostytucji. Jednocześnie sąd uniewinnił go od najpoważniejszych zarzutów, jakie na nim ciążyły, czyli przestępczego spisku i dwóch zarzutów handlu ludźmi w celach seksualnych. Obrońcy zapowiedzieli apelację.

Problemy prawne rapera zaczęły się od pozwu złożonego przez byłą partnerkę Cassandrę "Cassie" Venturę w listopadzie 2023 roku. Kobieta oskarżyła go o napaści seksualne i przemoc fizyczną w czasie, gdy byli parą w latach 2007-2018. Sprawa ta zakończyła się ugodą, ale w ślad za piosenkarką zaczęły iść inne osoby.

Dwa zarzuty transportu w celu uprawiania prostytucji dotyczą Cassie Ventury oraz innej byłej partnerki muzyka, występującej w relacjach z procesu pod pseudonimem "Jane", z którą Combs był w latach 2021-2024. Obie kobiety zeznały m.in., że były zmuszane do kontaktów seksualnych z innymi mężczyznami w obecności Combsa, które ten miał nagrywać.

55-letni Combs to wpływowy raper, uznawany za osobę, która przyczyniła się do rozwoju hip-hopu. To także producent muzyczny i przedsiębiorca. Był zaangażowany w wiele projektów związanych z muzyką. Odnosił też sukcesy w innych branżach, takich jak moda czy media.