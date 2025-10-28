Logo strona główna
Świat

Podano datę wyjścia "Diddy'ego" z więzienia

Sean "Diddy" Combs
Sean "Diddy" Combs z zarzutami. Raper oskarżany jest o handel ludźmi
Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Wiadomo, kiedy Sean "Diddy" Combs ma opuścić mury więzienia. Datę podała stacja CNN, powołując się na informacje Federalnego Biura Więziennictwa. Raper został skazany na początku października na 50 miesięcy pozbawienia wolności.

Data, według stacji, widnieje w publicznie dostępnych danych Federalnego Biura Więziennictwa i uwzględnia dotychczasowy czas spędzony za kratami. Combs został zatrzymany we wrześniu 2024 roku i od tego czasu przebywał w areszcie federalnym na Brooklynie. Jak podało CNN, Sean "Diddy" Combs ma opuścić więzienie dokładnie 8 maja 2028 roku.

To "podglądactwo", a nie prostytucja - przekonuje obrona "Diddy'ego"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To "podglądactwo", a nie prostytucja - przekonuje obrona "Diddy'ego"

Wyrok w sprawie "Diddy'ego"

Na początku października Combs został skazany na 50 miesięcy pozbawienia wolności (nieco ponad cztery lata). Ława przysięgłych w Nowym Jorku uznała go winnym dwóch zarzutów dotyczących przewozu osób w celu uprawiania prostytucji. Jednocześnie sąd uniewinnił go od najpoważniejszych zarzutów, jakie na nim ciążyły, czyli przestępczego spisku i dwóch zarzutów handlu ludźmi w celach seksualnych. Obrońcy zapowiedzieli apelację.

Problemy prawne rapera zaczęły się od pozwu złożonego przez byłą partnerkę Cassandrę "Cassie" Venturę w listopadzie 2023 roku. Kobieta oskarżyła go o napaści seksualne i przemoc fizyczną w czasie, gdy byli parą w latach 2007-2018. Sprawa ta zakończyła się ugodą, ale w ślad za piosenkarką zaczęły iść inne osoby.

Dwa zarzuty transportu w celu uprawiania prostytucji dotyczą Cassie Ventury oraz innej byłej partnerki muzyka, występującej w relacjach z procesu pod pseudonimem "Jane", z którą Combs był w latach 2021-2024. Obie kobiety zeznały m.in., że były zmuszane do kontaktów seksualnych z innymi mężczyznami w obecności Combsa, które ten miał nagrywać.

55-letni Combs to wpływowy raper, uznawany za osobę, która przyczyniła się do rozwoju hip-hopu. To także producent muzyczny i przedsiębiorca. Był zaangażowany w wiele projektów związanych z muzyką. Odnosił też sukcesy w innych branżach, takich jak moda czy media.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Padł na kolana, gdy usłyszał wyrok. Sąd nie zgadza się na zwolnienie "Diddy'ego"

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shareif Ziyadat/Getty Images

