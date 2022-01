Mówił, że Ukraina nigdy nie odzyska Krymu, a Putin zasługuje na szacunek. Niemiecki wiceadmirał zrezygnował

Kay-Achim Schoenbach powiedział w piątek, że Władimir Putin zasługuje na szacunek, a Ukraina nigdy nie odzyska Krymu. "To, czego on (Putin) chce naprawdę, to szacunek. Mój Boże, obdarzenie kogoś szacunkiem mało kosztuje, a nawet nic... Można łatwo dać mu szacunek, którego żąda i zapewne na który również zasługuje" - powiedział na nagraniu, które obiegło niemieckie media. Ocenił, że należy zająć się działaniami Rosji w stosunku do Ukrainy, ale dodał, że "Półwysep Krymski już przepadł, nigdy nie wróci, to fakt".