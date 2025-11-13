Katastrofa tureckiego samolotu w Gruzji. Badają czarną skrzynkę. "Za wcześnie, aby stwierdzić, co było przyczyną"

Na konferencji prasowej w Ankarze ministerstwo oznajmiło, że czarna skrzynka samolotu jest nadal analizowana, ale wciąż jest za wcześnie, aby stwierdzić, co było przyczyną katastrofy.
Poinformowano, że samolot transportowy Lockheed C-130 Hercules został zakupiony od Arabii Saudyjskiej w 2012 roku i przeszedł niezbędne modernizacje, w tym przegląd techniczny miesiąc temu. Według ministerstwa, podczas tragicznego lotu nie przewoził amunicji.
Mimo to 18 tureckich samolotów C-130 zostało uziemionych do czasu finalizacji śledztwa.
Katastrofa Herculesa
Do katastrofy tureckiego wojskowego samolotu transportowego typu Lockheed C-130 Hercules doszło we wtorek. Jak podało tureckie MON, maszyna, która leciała z Azerbejdżanu do Turcji rozbiła się w Gruzji, około pięciu kilometrów od granicy. Wszyscy obecni na pokładzie żołnierze zginęli.
mgk/kab
Źródło: tvn24.pl, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA PRESS SERVICE/HANDOUTS H