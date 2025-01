To pierwsza taka katastrofa w USA od 16 lat

W nocy ze środy na czwartek czasu polskiego w Waszyngtonie doszło do katastrofy lotniczej , w której samolot pasażerski linii American Airlines z 64 osobami na pokładzie zderzył się ze śmigłowcem wojskowym Black Hawk, którym leciało trzech żołnierzy. Choć nie jest jeszcze potwierdzony dokładny bilans ofiar, to - jak pprzypomina amerykańska stacja CBS - zdarzenie to jest pierwszą od 16 lat tak poważną katastrofą z udziałem samolotu komercyjnego.

Ostatnie katastrofy lotnicze w USA

Do ostatniej tak poważnej katastrofy doszło 12 lutego 2009 roku. Wówczas lecący z podnowojorskiego lotniska Newark w stanie New Jersey samolot Bombardier Q400, należący do linii Colgan Air, ale wykonujący lot jako linia Continental Airlines, podchodząc do lądowania w Buffalo w stanie Nowy Jork, spadł na budynek mieszkalny. W zdarzeniu zginęło 49 osób znajdujących się na pokładzie.