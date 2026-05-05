Świat Kardynał Parolin broni papieża. "Czy to może się podobać, czy nie, to inna sprawa"

Trump: papież mówi, że Iran może mieć broń jądrową

- Myślę, że [papież Leon XIV - red.] naraża na niebezpieczeństwo wielu katolików i wiele osób - powiedział Trump w wywiadzie dla telewizji Salem News Channel.

- On myśli, że to dobrze, żeby Iran miał broń nuklearną - dodał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump wyraził tę opinię na dwa dni przed spotkaniem papieża z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio w Watykanie.

Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, poproszony przez dziennikarzy o komentarz do tej wypowiedzi Trumpa, odparł: - Papież podąża swoją drogą, głosząc Ewangelię, pokój, jak powiedziałby święty Paweł.

Szef dyplomacji Stolicy Apostolskiej zastrzegł, że nie wie, czy Leon XIV odpowie Trumpowi "w obliczu tych nowych ataków".

Kardynał Pietro Parolin Źródło: Stefano Costantino TTL/Avalon

Kardynał Parolin o słowach papieża: bardzo jasna, chrześcijańska odpowiedź

Kardynał Parolin przypomniał, że 13 kwietnia papież udzielił "jasnej odpowiedzi" podczas rozmowy z dziennikarzami. Leon XIV oświadczył wtedy, że nie boi się administracji USA i nie będzie wdawał się w dyskusję z Donaldem Trumpem. Zadeklarował też, że "będzie nadal głośno sprzeciwiał się wojnie, dążąc do promowania pokoju, dialogu i wielostronnych relacji między państwami".

- Papież udzielił bardzo jasnej, bardzo chrześcijańskiej odpowiedzi, mówiąc, że robi to, czego wymaga jego rola, a jest to głoszenie pokoju - ocenił Parolin.

- Czy to może się podobać, czy nie, to inna sprawa. Rozumiemy, że nie wszyscy popierają jego linię - oznajmił duchowny.

