Tysiące ludzi powitały papieża w Quebecu, władze medyczne apelują o ostrożność

Tysiące ludzi powitały papieża Franciszka na ulicach Quebecu, który jest kolejnym etapem jego podróży po Kanadzie. Władze medyczne miasta apelują do wszystkich o zachowanie ostrożności i noszenie maseczek podczas masowych wydarzeń w związku z wizytą papieża. W piątym dniu wizyty w Kanadzie - w czwartek - papież odprawi mszę dla tysięcy wiernych w narodowym sanktuarium w mieście Sainte-Anne-de-Beaupre. W katedrze Notre-Dame w Quebecu spotka się następnie z katolickim duchowieństwem.

W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu w historycznej Cytadeli w Quebecu odbyła się oficjalna ceremonia powitania Franciszka, w której udział wzięli gubernator generalna Kanady Mary Simon i premier Justin Trudeau . Gdy papież przybył do Quebecu, na 15-kilometrowej trasie przejazdu z lotniska na teren Cytadeli, zgromadziły się tłumy ludzi. Były one jeszcze większe, gdy po tej uroczystości Franciszek przejechał przez miasto w papamobile.

Nabożeństwo dla tysięcy wiernych

Przed godziną 9 (15 czasu polskiego) papież uda się do sanktuarium Sainte-Anne-de-Beaupre nad Rzeką Świętego Wawrzyńca, położonego w odległości około 30 kilometrów od Quebecu. Tam odprawi nabożeństwo dla tysięcy wiernych.

Sainte-Anne-de-Beaupre to najstarsze miejsce pielgrzymkowe w Ameryce Północnej, odwiedzane co roku przez prawie milion wiernych. Pierwsza bazylika Świętej Anny w tym miejscu została zbudowana w połowie XVII wieku. Pielgrzymowali do niej kolonizatorzy oraz nawróceni rdzenni mieszkańcy.