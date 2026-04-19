Świat Kamala Harris: Trump wkroczył do wojny, której Amerykanie nie chcą

Dziennikarze "New York Times" opisali kulisy podjęcia decyzji Trumpa o ataku Iranu

Kamala Harris w swoim przemówieniu na spotkaniu demokratów w Detroit nie zostawiła suchej nitki na prezydenturze Donalda Trumpa. - Mamy do czynienia z najbardziej skorumpowaną, bezwzględną i niekompetentną administracją prezydencką w historii USA, kropka - powiedziała. Jak dodała, Trump "wkroczył do wojny, został wciągnięty w nią przez Bibiego Netanjahu". - Powiedzmy sobie to jasno: wkroczył do wojny, której Amerykanie nie chcą, narażając na ryzyko amerykańskich żołnierzy - dodała.

Oceniła też, że zaangażowanie w konflikt to "jego nieudolna próba odwrócenia uwagi od dokumentów Epsteina".

Wcześniej Harris obarczyła też Trumpa winą za rosnące ceny paliw oraz powiedziała, że konflikt z Iranem to "wojna z wyboru".

Portal Hill podkreślił, że demokraci - w tym Harris - starają się wybijać w przestrzeni publicznej problem rosnących cen paliw przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Kwestie związane z kosztami życia są kluczowe dla wyborców.

Według mediów Kamala Harris rozważa ubieganie się o nominację Partii Demokratycznej w następnych wyborach prezydenckich.

Ponad połowa Amerykanów przeciwna wojnie

Według badania Ipsos przeprowadzonego w pierwszej połowie kwietnia, jedynie 24 proc. Amerykanów uważa, że decyzja o podjęciu wojny przeciwko Iranowi była tego warta, biorąc pod uwagę koszty i korzyści związane z konfliktem. 51 proc. jest zdania, że operacja nie była tego warta, a 22 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego wojnę, w której - według irańskich danych - zginęło już ponad 3,4 tys. Irańczyków. Jej konsekwencje to także m.in. wojna Izraela z Hezbollahem, tocząca się na terytorium Libanu, a także prowadzona przez Iran blokada cieśniny Ormuz, która spowodowała wzrost cen ropy naftowej na całym świecie.

