Świat Jeremy Clarkson ujawnił, że zdiagnozowano u niego nowotwór Oprac. Ewa Żebrowska |

Rozmowa z dr Piotrem Świniarskim (urolog, androlog) o nowotworach męskich Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP

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We wtorek Clarkson opublikował w mediach społecznościowych film, w którym uprzedził widzów swojego programu "Farma Clarksona", że ma "ponure" wieści. "Zwykle staramy się, aby serial był sielankowy, uroczy i radosny" - napisał. Dodał jednak, wyraźnie poruszony, że dwa najnowsze odcinki takie nie będą i "naprawdę trudno je obejrzeć".

To właśnie w swoim popularnym programie 66-letni prezenter ujawnił, że choruje na nowotwór. Latem ubiegłego roku zdiagnozowano u niego "agresywną" postać raka prostaty. - Pamiętacie, jak miałem badania lekarskie w maju? - mówi przed kamerą. - Miałem biopsję. Okazało się, że to rak, i to agresywny.

Jak podkreśla, nowotwór został wykryty w "bardzo wczesnym stadium". - Gdybym się nie przebadał i nie wykryliby problemu na wczesnym etapie, to mogłyby być moje ostatnie zbiory. Tylko dlatego, że wykryli go na wczesnym etapie, mam nadzieję, że będę zbierał plony z tej farmy przez wiele, wiele lat - dodał, nawiązując do formuły programu "Farma Clarksona", w którym znany dziennikarz motoryzacyjny próbuje być farmerem.

Piąty sezon serii kończy ujęcie ze szpitalnego łóżka. Clarkson mówi, że "niektóre zabiegi nie przyniosły rezultatu", więc jeszcze pozostanie w szpitalu. - Jeśli to wszystko się powiedzie, zobaczymy się w szóstym sezonie. A jeśli nie, to nie - kończy.

Jeremy Clarkson z partnerką Lisą Hogan, 2025 rok Źródło zdjęcia: Andrew Matthews/PAP/EPA

Rak prostaty - objawy

Rak prostaty (gruczołu krokowego) jest drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym u mężczyzn, a pierwszym spośród tak zwanych nowotworów urologicznych. W Polsce rocznie odnotowuje się około 18 tysięcy zachorowań i około 5,5 tysiąca zgonów. Największym czynnikiem ryzyka jest wiek. Wczesne wykrycie raka prostaty w 90 procentach przypadków pozwala całkowicie go wyleczyć.

Wśród objawów eksperci wymieniają częste oddawanie moczu, trudności z jego oddaniem i słaby strumień, krew w moczu lub nasieniu. W zaawansowanym stadium występują bóle miednicy lub pleców i utrata masy ciała.