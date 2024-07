"Jasny sygnał" z Chin. "Dmytro Kułeba poinformował mnie o wynikach spotkania"

883 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. - Otrzymaliśmy wyraźny sygnał, że Chiny popierają integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy oraz potwierdzenie, że nie dostarczają Rosji uzbrojenia - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując wizytę szefa MSZ swego kraju Dmytra Kułeby w Chinach. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Otrzymaliśmy wyraźny sygnał, że Chiny popierają integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy oraz potwierdzenie, że nie dostarczają Rosji uzbrojenia - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski , komentując wizytę szefa MSZ swego kraju w Chinach. - Dmytro Kułeba poinformował mnie o wynikach swojego spotkania - powiedział prezydent w wieczornym wystąpieniu. Dodał, że relacja, którą przekazał mu Kułeba, "potwierdziła także to, co powiedział mu chiński przywódca Xi Jinping, że Chiny nie dostarczają broni Rosji".

> Co najmniej trzy cywili zginęło, a czterech zostało rannych po ostrzale rakietowym wojsk rosyjskich miasta Łozowa w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - powiadomiła prokuratura.

> W jednej z jednostek wojskowych w obwodzie charkowskim doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęło trzech żołnierzy, a czterech zostało ciężko rannych - poinformowało dowództwo stacjonującej w regionie dywizji. "Powodem były relacje osobiste" - przekazało.

> Z Korei Północnej do Rosji wysłano ponad pięć milionów pocisków artyleryjskich na potrzeby inwazji na Ukrainę - powiedział południowokoreański minister obrony Szin Won Sik. Zaznaczył, że to dopiero "początek zacieśniania stosunków" tych krajów.

> Ukraina jest gotowa do rozmów z Rosją, jeśli Moskwa będzie gotowa do negocjacji w dobrej wierze, choć na razie nie daje takich sygnałów - oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w Chinach. - Chiny są zdania, że wszystkie konflikty trzeba rozwiązywać przez powrót do stołu negocjacyjnego, a wszystkie spory muszą być rozwiązywane środkami politycznymi - przekazała rzeczniczka chińskiego MSZ.