Japonia ma nowego premiera

Japoński parlament wybrał w środę nowego premiera Japonii. Został nim Yoshihide Suga, stając się pierwszym nowym szefem rządu od prawie ośmiu lat. Jego poprzednik Shinzo Abe ustąpił z urzędu z powodu problemów zdrowotnych.

Na Sugę zagłosowało 314 członków 465-osobowej niższej izby parlamentu, Izby Reprezentantów, oraz 142 z 245 członków wyższej izby, Izby Radców – podała japońska agencja prasowa Kyodo.

Dotychczasowy premier Japonii Shinzo Abe ustąpił z urzędu z powodu problemów zdrowotnych. - Ponieważ nie jestem już w stanie wypełniać mandatu społeczeństwa, zdecydowałem, że nie powinienem pozostać na stanowisku premiera - ogłosił na konferencji prasowej pod koniec sierpnia.

Najpilniejszym zadaniem nowego premiera będzie ożywienie gospodarki, w którą mocno uderzyła pandemia COVID-19, przy jednoczesnych wysiłkach na rzecz utrzymania wirusa pod kontrolą. Suga zapowiadał również, że będzie kontynuował dążenie Abego do rewizji pacyfistycznej japońskiej konstytucji. Według Kyodo swoje stanowiska w rządzie Sugi zachowa prawdopodobnie wielu ministrów z gabinetu Abego, w tym szefowie resortu finansów Taro Aso i MSZ Toshimitsu Motegi. Na stanowisku głównego sekretarza rządu Sugę może zastąpić obecny minister zdrowia Katsunobu Kato - podała agencja.

Zgodnie z planem Suga przedstawi w środę skład swojego rządu i zostanie formalnie mianowany na premiera w czasie ceremonii w Pałacu Cesarskim. W poniedziałek Suga zastąpił Abego na stanowisku szefa rządzącej Japonią Partii Liberalno-Demokratycznej, co praktycznie zapewniło mu funkcję premiera. Jego kadencja jako przewodniczącego partii potrwa do września 2021 roku, czyli do momentu, gdy zakończyłaby się kadencja Abego.

Kim jest Yoshihide Suga?

Suga, syn plantatora truskawek z północnej Japonii, który rozpoczął karierę polityczną jako członek lokalnego zgromadzenia, od 2012 roku piastował kluczowe stanowisko głównego sekretarza rządu, działając jako główny rzecznik rządu Abego, koordynując politykę i utrzymując biurokratów w ryzach.

Ma wizerunek bardziej zakulisowego działacza niż lidera pierwszej linii, ale awansował w sondażach po tym, jak ogłosił swoją kandydaturę na następcę Abego.

Priorytety nowego premiera

Suga zamierza kontynuować politykę monetarną obecnego rządu, zwiększone wydatki rządowe i reformy strukturalne, zwane "Abenomiką". Planuje również utrzymać politykę Abego, która stawia wzrost gospodarczy nad wysiłkami zmierzającymi do naprawy zniszczonych finansów kraju.

Suga uważa sojusz Japonii ze Stanami Zjednoczonymi za podstawę dyplomacji i bezpieczeństwa Tokio i szuka stabilnych więzi z sąsiednimi krajami, w tym z Chinami. Jest gotów spotkać się z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem bez żadnych warunków wstępnych, aby rozwiązać problem obywateli Japonii uprowadzonych przez Koreę Północną dziesiątki lat temu.

Jest też za rewizją przygotowanej przez USA pacyfistycznej konstytucji, co było ważnym celem Abego, ale ostatecznie mu się to nie udało. Zapytany niedawno o stanowisko w sprawie uzyskania przez Japonię zdolności do uderzania w cele wroga, Suga powiedział, że najpierw przyjrzy się debacie partii rządzącej, nie precyzując swojego stanowiska w tej sprawie.

Suga broni swojego doświadczenia w dyplomacji. Eksperci twierdzą, że w tej dziedzinie życiorys polityka jest raczej mało obfity. Suga podkreślał, że był zaangażowany we wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące polityki zagranicznej za czasów Abego.

Suga chce zwiększyć możliwości testowania na koronawirusa i zapewnić wystarczającą ilość szczepionek dla całej populacji Japonii do połowy przyszłego roku.

Jest zdecydowanym promotorem turystyki jako sposobu na napędzanie lokalnych gospodarek i podkreślił w niedawnym wywiadzie dla Reutersa znaczenie ponownego otwarcia gospodarki, a także zapewnienia, że pandemia zostanie powstrzymana.

W wywiadzie zaznaczył również, że Japonia zrobi "wszystko, co w jej mocy", aby zorganizować igrzyska olimpijskie w przyszłym roku. Wydarzenie było pierwotnie planowane na lato, ale zostało przełożone o rok z powodu pandemii. Suga stwierdził, że zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa będzie miało priorytet przy każdej decyzji o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów.

Spekuluje się, że Suga ogłosi przedterminowe wybory do izby niższej parlamentu już w przyszłym miesiącu, aby zwiększyć swoje szanse na wygranie pełnej trzyletniej kadencji jako szef LDP w przyszłym roku. Głosowanie w wyborach do izby niższej musi odbyć się do końca października 2021 roku.

