Historyczny wybór. "Japońska Margaret Thatcher" może zostać premierem

Kluczowe fakty: Na początku września premier Shigeru Ishiba podał się do dymisji. Głosowanie w parlamencie nad wyborem nowego szefa rządu zaplanowano na 15 października.

Szansę na objęcie stanowiska zyskała Sanae Takaichi, która w sobotę została przewodniczącą rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej (PLD).

Japonia nigdy nie miała kobiety na stanowisku premiera.

W sobotę japońska Partia Liberalno-Demokratyczna (PLD) zdecydowała, że na jej czele po raz pierwszy stanie kobieta. 64-letnia Sanae Takaichi, była ministra bezpieczeństwa gospodarczego, zasiadająca w Izbie Reprezentantów (niższej izbie parlamentu) już 10. kadencję, w pierwszej rundzie głosowania zdobyła 183 z 590 głosów, najwięcej z pięciorga kandydatów. Za nią uplasował się minister rolnictwa Shinjiro Koizumi, który zdobył 164 głosy.

Takaichi cieszy się największym poparciem wśród szeregowych członków i sympatyków PLD w całym kraju, zdobywając 119 głosów z 295 w tej puli. W drugiej turze, w której głosy oddają tylko posłowie, Takaichi zdobyła 185 głosów, o 29 więcej niż Koizumi.

Takaichi zapewniła, że jej celem jest budowanie jedności. - Partia Liberalno-Demokratyczna jest skarbnicą ekspertów i to jest nasza siła. Będę dążyć do pełnego zaangażowania i mobilizacji sił wszystkich pokoleń. Uczyńmy Japonię silniejszą i bogatszą, aby przekazać ją następnym pokoleniom - zadeklarowała.

Sanae Takaichi Źródło: KIM KYUNG-HOON / POOL/PAP/EPA

Wybór premiera Japonii

Wybory nowego szefa japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej (PLD), które planowo miały się odbyć w 2027 roku, przyspieszono, gdy na początku września premier Shigeru Ishiba podał się do dymisji po niekorzystnym wyniku PLD w lipcowych wyborach do Izby Radców (wyższej izby parlamentu). W październiku 2024 roku PLD i jej koalicjanci stracili większość również w niższej izbie - Izbie Reprezentantów, która ma więcej kompetencji.

Głosowanie w parlamencie w sprawie wyboru osoby, która zastąpi Shigeru Ishibę na stanowisku premiera, ma odbyć się 15 października.

Obserwatorzy spodziewają się, że nowa liderka PLD, ugrupowania, które rządzi Japonią przez prawie cały okres powojenny, stanie na czele rządu, ponieważ obecnie uważa się za mało prawdopodobne, by rozdrobniona opozycja zdołała uzgodnić wspólnego kandydata.

Kim jest nowa liderka? "Japońska Margaret Thatcher"

Takaichi jest znana ze zdecydowanych poglądów na temat bezpieczeństwa narodowego, które są zbieżne z konserwatywną wizją i ideami zmarłego premiera Shinzo Abego. Jest też zdeklarowaną admiratorką byłej premierki Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher.

Sanae Takaichi Źródło: KIM KYUNG-HOON / POOL/PAP/EPA

Poglądy Takaichi budzą kontrowersje wśród sąsiadów Japonii. Była ona wielokrotnie krytykowana za wizyty w tokijskiej świątyni Yasukuni, postrzeganej przez Chiny i Koreę Południową jako symbol japońskiego militaryzmu. Chińskie media określają ją mianem nacjonalistki.

Takaichi jest ponadto fanką muzyki heavy metalowej oraz drużyny baseballowej Hanshin Tigers.

