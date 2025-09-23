To grupa "zorganizowana przez Hamas i służąca Hamasowi" - napisało MSZ w Jerozolimie o inicjatywie Globalnej Flotylli Sumud, która w zeszłym tygodniu wypłynęła z Tunezji w kierunku Strefy Gazy.
Izraelski resort dyplomacji oświadczył, że nie pozwoli na to, by flotylla aktywistów przełamała blokadę morską.
Kryzys humanitarny w Strefie Gazy
Deklarowanym celem inicjatywy jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy i przełamanie nałożonej przez Izrael blokady morskiej tego terytorium. Na pokładzie jednej z 20 łodzi jest szwedzka aktywistka Greta Thunberg.
W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z Hamasem. Według organizacji humanitarnych sytuacja się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca.
Izrael odrzuca zarzuty o to, że jego działania przyczyniają się do głodu i ogłasza kolejne kroki, które mają usprawnić pomoc. Jednocześnie w zeszłym tygodniu Izrael rozpoczął inwazję lądową na największe miasto palestyńskiego terytorium - Gazę, nakazując ucieczkę całej, około milionowej ludności miasta.
Izrael blokuje statki płynące do Strefy Gazy
"Jeśli uczestnicy flotylli rzeczywiście pragną dostarczyć pomoc humanitarną, a nie służyć Hamasowi, Izrael wzywa statki do zacumowania w porcie w Aszkelonie i rozładowania tam pomocy, skąd zostanie ona niezwłocznie i w skoordynowany sposób przekazana do Strefy Gazy" - napisano w poniedziałkowym komunikacie izraelskiej dyplomacji.
Różne organizacje pozarządowe od ponad 15 lat organizują konwoje morskie, których celem jest przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i dostarczenie do niej pomocy humanitarnej.
Najgłośniejszym przykładem była Flotylla Wolności, która w 2010 roku odmówiła zmiany kursu i została przejęta na wodach międzynarodowych przez wojska izraelskie. Na jednym statku izraelscy żołnierze napotkali czynny opór członków załogi, odpowiedzieli ogniem, zabijając dziewięciu aktywistów.
Izraelska armia w czerwcu i w lipcu zablokowała kolejne jednostki zmierzające do Strefy Gazy.
Autorka/Autor: asty/lulu
Źródło: PAP
