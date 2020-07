Strzały przy granicy Libanu i Izraela

"Liban i Hezbollah będą ponosić odpowiedzialność za każdy atak z terytorium Libanu"

Rzecznik przyznał również, że armia nie wie dokładnie, co Hezbollah zamierzał zrobić w Izraelu, ale jest przekonana, że planowany był jakiegoś rodzaju atak. - Gdy grupa zakrada się do Izraela w środku dnia, to prawdopodobnie nie po to, by urządzić grilla - powiedział dziennikarzom.