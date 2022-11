W Izraelu trwają wybory parlamentarne

W Izraelu odbywają się we wtorek piąte w ciągu niecałych czterech lat wybory parlamentarne. 6,8 miliona uprawnionych do głosowania osób wybierze 120-osobowy Kneset. Jak oceniają komentatorzy, wybory ponownie sprowadzają się do tego, czy były premier i obecny lider opozycji Benjamin Netanjahu zdoła utworzyć rząd, czy - jak przewidują sondaże - przeciwne mu partie spędzą tygodnie na trudnych rozmowach koalicyjnych.