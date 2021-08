Szef CIA miał usłyszeć od Izraelczyków, że nowy prezydent Iranu jest "okrutny i niestabilny"

Dawid Barnea i William Burns spotkali się we wtorek wieczorem, by omówić umowę nuklearną z Iranem z 2015 roku. Dyskutowali również inne kwestie, w których CIA i Mosad planują współpracę w tym regionie.

Raisi jest "niegodny zaufania"

Podczas wcześniejszego spotkania Barnea miał próbować udowodnić Burnsowi, że Raisi jest niegodny zaufania i niezdolny do negocjowania nowej umowy nuklearnej lub dotrzymania swoich zobowiązań - podał we wtorek kanał 12. telewizji izraelskiej.

Od kwietnia Iran i światowe mocarstwa negocjują w sprawie powrotu do umowy nuklearnej, z której w 2018 roku ówczesny prezydent Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone. Szósta runda rozmów odbyła się 20 czerwca, a irańscy i zachodni negocjatorzy ocenili, że do rozwiązania wciąż pozostają ważne kwestie. Od 2019 roku Iran narusza bowiem ograniczenia dotyczące wzbogacania uranu, co jest możliwą drogą do uzyskania broni jądrowej.