Sześcioletni Eitan wrócił do Włoch. Dziadek przegrał batalię w izraelskich sądach

Sześcioletni chłopiec, który jako jedyny przeżył katastrofę kolejki linowej, wrócił do Włoch po sporze o prawo do opieki. Rodzice, brat i dwoje pradziadków Eitana Birana znaleźli się wśród 14 osób, które zginęły w wypadku w maju.

Sąd Najwyższy Izraela odrzucił apelację dziadka (ze strony matki), odwołującego się od wcześniejszych orzeczeń izraelskiego sądu niższej instancji, które stwierdzały, że chłopiec powinien zostać odesłany do swojej ciotki (ze strony ojca), mieszkającej we Włoszech, która otrzymała prawa do opieki nad wnukiem. Powrót chłopca został opóźniony po tym, jak jego rodzina złożyła apelację do Sądu Najwyższego. Sędziowie odrzucili apelację w zeszłym miesiącu.